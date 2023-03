"Ça me blesse énormément" : Mélanie Laurent victime d'un gros "malentendu" lié à son jeune fils

Mélanie Laurent le dit : elle "évite les questions trop personnelles" en interview. Et ce n'est pas un hasard. La comédienne de 40 ans a bien vu qu'une simple confidence peut lui valoir de faire la Une des médias pendant plusieurs jours, et parfois à tort. Depuis un petit moment, elle fait justement l'objet d'un gros "malentendu". Ainsi, elle a profité de son entretien avec nos confrères de Madame Figaro pour apporter une correction. "Quand je lis que je vis à Los Angeles loin de mon fils, alors que je vis en France avec mes deux enfants, cela me blesse énormément", a-t-elle reconnu dans les pages du nouveau numéro paru ce vendredi 24 mars 2023.

Il faut dire que Mélanie Laurent a expliqué à plusieurs reprises avoir un pied-à-terre à Los Angeles, aux États-Unis, et même y être installée depuis un petit moment. Ce qui avait de quoi provoquer la confusion. "Mes enfants s'adaptent à mon travail et à ma vie, et moi aux leurs. Mon fils a eu envie d'un quotidien stable, ce que j'ai respecté. Il est avec son père et je fais des allers-retours", révélait-elle par exemple dans Version Femina en décembre dernier. Son jeune Léo, âgé de 9 ans, n'a donc plus eu envie de voyager aux quatre coins du monde avec sa célèbre maman, tandis que sa fille Mila (née en 2019 de sa relation avec un producteur américain) ne la quitte pas et est devenue une grande habituée des tournages.

Mélanie Laurent adepte de "la nature sauvage bretonne"

Qu'à cela ne tienne, c'est en Bretagne que tout le monde se retrouve et s'épanouit, au sein de leur "refuge" comme aime surnommer sa maison Mélanie Laurent. "C'est ma base, et c'est là que vit mon fils. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il passe une journée par semaine en forêt et il est de plus en plus écolo", confiait l'actrice, précisant que sa fille allait à son tour être scolarisée dans la région.

D'ailleurs, c'est en Bretagne que la jolie blonde s'apprêtait à partir se ressourcer à la suite de son interview avec Madame Figaro, et retrouver les siens. "Comme je ne travaille pas cette semaine, je vais profiter de mes enfants, de mes amis, et de la nature sauvage bretonne que j'aime tant", a-t-elle annoncé.