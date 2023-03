Diaporama : "Ça me blesse énormément" : Mélanie Laurent victime d'un gros "malentendu" lié à son jeune fils

"Ça me blesse énormément" : Mélanie Laurent victime d'un gros "malentendu" lié à son jeune fils

" Quand je lis que je vis à Los Angeles loin de mon fils, alors que je vis en France avec mes deux enfants, cela me blesse énormément ", a-t-elle reconnu dans les pages du nouveau numéro de "Madame Figaro" paru ce vendredi 24 mars 2023. Mélanie Laurent - People au dîner de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde), au profit des enfants du Rwanda, au Pavillon Ledoyen à Paris. Le 24 mars 2022 © Borde-Rindoff / Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

Il faut dire que Mélanie Laurent a expliqué à plusieurs reprises avoir un pied-à-terre à Los Angeles, aux États-Unis, et même y être installée depuis un petit moment. Mélanie Laurent à l'hôtel "Martinez" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes, France, le 24 mai 2022. © SGP/Bestimage © BestImage, SGP / BESTIMAGE

