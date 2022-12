Mélanie Laurent : Grosse frayeur avec sa fille de 2 ans sur son dernier tournage

Dès le 21 décembre, le public fidèle de Mélanie Laurent pourra la retrouver au cinéma, à l'affiche de son nouveau film Tempête, de Christian Duguay, dans lequel elle donne la réplique à Pio Marmaï et la jeune Carmen Kassovitz. Un long-métrage qui promet de faire plaisir aux petits comme aux grands. D'ailleurs, les enfants de la comédienne en sont déjà fans. "Mon fils a vu Tempête cet été et l'a beaucoup aimé", a-t-elle assuré pour Version Femina.

Fière de ce film, l'actrice l'est tout autant du tournage, lequel s'est déroulé sous les meilleurs auspices notamment grâce à la présence de sa fille (née comme son grand frère de sa relation actuelle avec un homme d'origine américaine). "Ma fille, elle, m'a accompagnée sur le tournage. Elle avait 2 ans et la responsable des chevaux, Martine, l'emmenait dans les écuries", s'est-elle souvenue pour nos confrères.

J'ai retrouvé ma fille...

Mélanie Laurent a toutefois bien cru qu'elle allait être témoin d'un drame concernant sa jeune fille. "Un jour, j'ai retrouvé ma fille sous les pattes d'une jument, dans la paille", a-t-elle rapporté. Mais fort heureusement, plus de peur que de mal pour l'actrice qui a rapidement été rassurée. "Ça m'a effrayée, mais Martine m'a dit : 'Ne t'inquiète pas, ta fille n'a pas peur et les chevaux ont compris que c'était une enfant, elle est en sécurité'. J'ai laissé faire et c'était magnifique".

Ainsi, avec le recul, Mélanie Laurent ne peut qu'être reconnaissante d'avoir passé un tournage sans encombre et dont elle se souviendra longtemps. "C'était très beau de participer à une histoire dont mes enfants pouvaient partager le tournage et la joie de vivre, avant de découvrir le résultat sur grand écran", a-t-elle partagé. Cette nouvelle expérience cinématographique fut d'autant plus belle que la jolie blonde a pu être connectée plus que jamais à son personnage, une maman comme elle. "Quand je ne l'étais pas encore, je ne savais pas le jouer. (...) C'est en devenant maman que j'ai compris ce rapport charnel mais aussi les émotions exacerbées, l'inquiétude, l'amour inconditionnel ou le fait que les enfants soient, malgré leur indépendance, une partie de nous-mêmes. Cette autorité qu'il y a dans Tempête, je l'ai avec mon fils et ma fille. Ils ont besoin d'amour fou, mais aussi de cadre", a-t-elle estimé.

Le résultat est à découvrir à compter du 21 décembre prochain au cinéma.