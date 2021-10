"Ça me rend folle" : Nehuda, en larmes et choquée, se livre sur la mésaventure de son père à l'hôpital

Désemparée et en pleurs sur Snapchat, Nehuda a pris la parole le 27 octobre 2021 pour confier à ses abonnés que son papa était atteint d'un cancer. Une situation qui met la jeune femme dans une grande tristesse d'autant que son père, non vacciné, doit désormais payer des test PCR de "confort" pour se faire soigner en raison du pass sanitaire.

En sanglots et bouleversée dans sa voiture, elle explique : "Mon papa a un cancer, il a un cancer depuis pas longtemps. Pour aller se faire soigner, pour aller faire des chimiothérapies ou pour aller faire des radiothérapies, il faut un test PCR. Donc pour les gens qui n'ont pas les moyens, et Dieu merci je suis là pour mon père, mais vous vous rendez compte il faut sortir de l'argent maintenant pour aller faire son soin pour battre son cancer. Je crois que je n'ai jamais pleuré sur mon snap, mais ça, ça me rend folle. C'est à dire que si tu ne peux pas payer ton test, tu ne vas pas soigner ton cancer. (...) Il y a des gens qui vont me dire 'il n'avait qu'à se faire vacciner'. Mais vous n'avez pas honte ? On en oublie juste les droits fondamentaux. Mon dieu."

C'est une véritable honte !

Totalement dépitée, elle ajoute : "Ça me tue en fait. C'est à dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation qui ne peuvent pas se soigner parce que oui il y a des gens qui sont à 20 euros près. Je sais pas comment c'est possible, je ne comprends pas pourquoi personne ne se réveille de ce cauchemar. C'est absolument pas normal, on ne respecte ni les droits fondamentaux, ni les droits de l'humain, on ne respecte plus rien. C'est une véritable honte !"

Il aurait dû gentiment mentir

La maman de Laïa (fruit de son amour avec Ricardo) révèle ensuite la parade que lui a soufflée son médecin : mentir et prétendre avoir des symptômes pour avoir le test PCR gratuit. "La secrétaire de son médecin traitant m'a dit : 'Il aurait dû gentiment mentir en disant qu'il avait des symptômes pour avoir une ordonnance pour un test PCR'. Donc si il avait menti il aurait eu un test PCR gratuit. C'est quoi cette hypocrisie ?"

Pour rappel, les tests de dépistage de la Covid-19 sont devenus payants depuis le 15 octobre 2021. Les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance devront débourser la somme minimale de 44 euros pour un test PCR et de 22 euros pour un test antigénique.