"Ça ne sentait pas bon" : La mésaventure qu'a vécue Mylène Farmer, victime de moqueries à cause d'un putois !

On ne présente plus Mylène Farmer ! Plus qu'une chanteuse, elle est devenue une icône au même titre que Johnny Hallyday (décédé en décembre 2017). Cela fait maintenant quatre décennies qu'elle est dans la lumière. Elle s'apprête d'ailleurs à sortir son nouvel album intitulé L'Emprise disponible le vendredi 25 novembre.

Son succès et sa longévité sont l'occasion pour le journal Le Parisien (édition du dimanche 20 novembre) de consacrer un portrait sur la chanteuse de 61 ans qui s'appelle en réalité Mylène Gautier. Ce portrait est divisé en cinq parties : son enfance près de Montréal - cinéma, équitation, les rêves de jeunesse - la retraite médiatique - les secrets de son écriture et sa vie aujourd'hui.

Pour cette première partie, le journal s'est rendu dans la banlieue de Montréal où elle a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Enfant, la jeune Mylène Gautier est une jeune fille timide mais néanmoins brillante à l'école. Dans le documentaire Mylène Farmer, au coeur des Français diffusé sur C8 en septembre 2021, celle qui était alors sa jeune institutrice, Yolande Marceau, qualifiait une jeune fille "attentive", "obéissante" et peu bavarde. "Je n'aurais pas deviné qu'elle deviendrait une artiste aussi célèbre plus tard", a-t-elle ajouté.

Un bain de jus de tomate par sa mère

Toutefois, à l'âge de 5 ans, la petite Mylène a connu une petite mésaventure avec ses camarades de classe. "Des enfants s'étaient plaints que ça ne sentait pas bon dans la classe. Quand Mylène est arrivée à côté de moi, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de pas normal", témoigne son ancienne institutrice dans Le Parisien. Le quotidien indique que les vêtements de celle qui deviendra par la suite la grande artiste que l'on connait étaient "imbibés d'un jet de moufette, un putois canadien qui expulse un liquide très odorant quand il se sent en danger." Pour évacuer cette odeur nauséabonde, la jeune Mylène a été plongée dans un bain de jus de tomate par sa mère. Un épisode qui serait même à l'origine des bains de sang aperçus dans les quelques clips de Mylène Farmer. Finalement un mal pour un bien !