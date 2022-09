"Ça va être extrêmement dur" : Benjamin Biolay évoque comme rarement sa deuxième fille, Louise

S'il y a un artiste qui a su se renouveler tout au long de sa carrière, c'est bien Benjamin Biolay. Le chanteur de 49 ans sort prochainement son nouvel album, intitulé Saint-Clair et dont le premier extrait, Rends l'amour! est déjà un tube. Un dixième album qui va sortir le 9 septembre et qui sera à coup sûr un des évènements musicaux de l'année en France, comme ce fut le cas pour ses précédents opus. L'ex de Vanessa Paradis est actuellement en pleine tournée médiatique pour en assurer la promotion et se livre comme rarement.

Il y a quelques jours, il s'est confié sur sa dépendance à l'alcool lorsqu'il avait une trentaine d'années. "J'étais mort de trouille, en fait. Ce n'était pas agréable, je devenais gras, je n'étais même pas bourré", avouait-il. Désormais sorti d'affaire, il a repris sa vie en main et bien qu'il ne semble pas en couple actuellement, il est l'heureux papa de deux jeunes filles. Sa petite deuxième, qui vit en Argentine avec sa mère, compte beaucoup pour lui, mais malheureusement les occasions de la voir se font rares. "C'est dur, elle me manque beaucoup. Je n'ai pas pu la voir pendant un an et demi. J'ai raté des années déterminantes, que tous les papas et mamans adorent, les premiers pas, les premiers mots", confie-t-il au Parisien dans une interview diffusée hier.

Je ne vais pas la voir pendant les trois prochains mois, cela va être extrêmement dur, car elle va avoir trois ans dans un mois

Malgré la distance, celui qui est également père d'une petite Anna, dont la maman est Chiara Mastroianni, a réussi à passer du temps avec Louise récemment et il compte bien réitérer prochainement. "On s'est vus beaucoup cet été mais je ne vais pas la voir pendant les trois prochains mois, cela va être extrêmement dur, car elle va avoir trois ans dans un mois. Je sors mon dixième album, j'ai envie de bien le présenter mais après je vais reprendre le cours de ma vie. Quand ce sera l'hiver ici, je serai en été (en Argentine)", assure le chanteur.

Loin de sa petite Louise, Benjamin Biolay regrette de ne pas l'avoir vue grandir, mais comme il l'assure, après la promotion de son nouvel album, il s'envolera pour l'Amérique du sud et tentera de rattraper le temps perdu.