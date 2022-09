Benjamin Biolay : 30 bouteilles de vodka par semaine, 5 litres par jour... "Je n'étais même pas bourré"

Benjamin Biolay a décidé de se mettre à nu dans un entretien avec le magazine Marie Claire. Une interview effectuée dans le sixième arrondissement de Paris dans un restaurant argentin nommé Volver, qui est également le nom de l'un de ses albums. Il en sort un nouveau le 9 septembre, ce qui explique en partie l'existence de ce rendez-vous. Le chanteur de 49 ans, qui évoquait récemment sa libido, en a profité pour raconter tout ce qui lui passait par la tête, notamment ses problèmes d'addiction liés à l'alcool.

"À 30 ans, j'étais alcoolo", confie-t-il, en toute transparence, en rajoutant ceci : "J'étais sûr que je serais poète maudit à vie". On apprend également qu'il remplit les salles et les petites bouteilles d'eau de vodka. Il en consommerait jusqu'à "cinq litres par jour". Un jour, un régisseur aurait fait les comptes. Verdict : trente bouteilles de vodka par semaine. "J'étais mort de trouille, en fait. Ce n'était pas agréable, je devenais gras, je n'étais même pas bourré", se souvient-il.

En studio, il m'arrive d'être bourré

S'il parle au passé, c'est parce qu'il est parti "au bord de la mer avec les enfants" et que" pendant six mois", il n'a "plus touché une goutte d'alcool. Et plus jamais d'alcool fort". S'il en consomme toujours, il semble avoir fortement réduit sa consommation et se sert désormais de son ivresse comme un "outil de travail" et non simplement comme un handicap. "En studio, il m'arrive d'être bourré. Deux trois verres vont me faire partir, faire taire mon putain de cerveau, ma dureté avec moi-même qui m'empêche de baiser une chanson quand je suis à deux doigts de trouver un truc", révèle-t-il.

On le compare souvent à Serge Gainsbourg, qui était réputé pour "transfigurer ses errances et ses excès en succès, explique le magazine. Ce à quoi Benjamin Biolay répond : "Je n'aurais pas pu réaliser quarante albums pour les autres si j'avais été une épave". Pour rappel, d'un point de vue sentimentale, Benjamin Biolay est l'heureux père d'une fille prénommée Anna, née de sa relation avec Chiara Mastroianni, mais également le papa d'une fille qui vit en Argentine comme il l'avait révélé dans Paris Match en juin dernier.