Benjamin Biolay cash sur sa libido, et ce qu'il a découvert...

À 49 ans, Benjamin Biolay est un homme discret sur ses relations, et sa vie privée. Mais il livre quelques morceaux de sa vie, de manière subtile, dans ses textes. Ses fans peuvent ainsi écouter son expérience, ses désirs et ses frustrations. Son album Saint-Clair, sorti le 9 septembre, est très sensuel, "comme une poussée de libido", comme relaté par nos confrères de L'Obs. L'occasion pour l'artiste de se livrer sur le sujet, comme rarement. "La libido n'est pas intarissable, je le sais, j'en ai parlé avec des vieux, a confié le chanteur. Il faut en profiter. J'ai toujours aimé l'amour, le sexe, la sensualité, mais je suis moins chaud qu'avant."

Benjamin Biolay fait savoir que s'il y a beaucoup de chansons sur ce thème dans Saint-Clair, c'est pour "créer une ambiance d'été". "On sort d'une période de privation d'interactions, la boîte à fantasmes était fermée, explique l'ancien époux de l'actrice Chiara Mastroianni – maman de son aînée, Anna, née en 2003. Avant les confinements, on sortait, on rencontrait quelqu'un, et même sans lui adresser la parole, cette rencontre suscitait le désir d'écrire de la poésie." "Pendant des mois, tout ce qui rend la vie amoureuse inspirante a disparu", déplore celui qui est aussi le père d'une deuxième fille, née il y a trois ans d'une histoire d'amour en Argentine et qu'il ne voit presque pas. L'artiste évoque aussi les termes crus qui truffent son dernier opus. "Si j'ai envie d'écrire 'gros cul', je ne m'autocensure pas, dit-il. Lâcher des mots bien vulgaires, j'aime follement ça chez Ferré." Le Lyonnais continue : "Je n'ai jamais aimé l'érotisme stupide qui consiste à remplacer 'il bande' par 'je sens une protubérance dans sa braguette'."

Témoin de mariage d'un ancien président

Discret sur sa vie privée, il a récemment fait parler dans la presse pour son rôle de témoin de mariage de Julie Gayet, avec qui il est ami. Au mariage de l'actrice et de François Hollande, en Corrèze, il a pris beaucoup de plaisir. Dans les colonnes de Paris Match, Benjamin Biolay avait fait quelques confidences sur l'évènement. "C'était chouette d'être avec François Hollande en Corrèze, où il y a une autre façon de le voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je n'ai pas l'impression d'être ami avec un ancien président de la République. D'ailleurs, quand il s'est marié, le maire l'a présenté comme conseiller à la Cour des comptes [son premier vrai métier dans les années 1980, avant la politique, ndlr]", a-t-il fait savoir.