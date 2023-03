"Ça va être net..." : François Cases Bardina (Affaire conclue) catégorique, il recadre une vendeuse trop ambitieuse

Toutes les enchères proposées dans l'émission Affaire Conclue ne sont pas forcément faciles à mener et une participante l'a appris à ses dépends. Alors qu'elle venait pour vendre une ancienne assiette en céramique signée par Charles-Jean Avisseau, Sandrine a dû faire face à une brochette d'acheteurs très sceptiques. Estimée à 1000 euros par la professionnelle rencontrée avant d'entrer en salle des ventes, cette pièce dispose d'un cachet historique inestimable. Cependant, sa propriétaire a vite compris que ça ne serait pas suffisant pour convaincre les antiquaires...

Face à Caroline Margeridon, François Cases Bardina, Marie du Sordet, Damien Tison et Sébastien Delcampe, Sandrine a d'abord tenté de défendre le réalisme des petites bêtes qui ornent l'assiette (serpents, scorpions, grenouilles, escargots, lézards...). Mais rapidement, tous les acheteurs ont remarqué que la pièce était en réalité cassée et qu'il manquait un gros animal en son centre. "Je l'ai toujours connue comme ça", a affirmé la participante. "C'est une très belle pièce, très réaliste mais elle est abîmée derrière et il manque l'insecte principal donc je ne vais faire qu'une seule enchère et je vais dire 250 euros", a proposé Caroline Margeridon. C'est ensuite François Cases Bardina qui a continué de faire monter un peu les enchères malgré sa réticence apparente.

Une estimation trop prétentieuse

Marie du Sordet a quant à elle immédiatement passé son tour et Sébastien Delcampe également. "C'est super joli mais comme il y a un manque, je ne vais pas aller dessus", a-t-il lâché. Seuls en lice, François Cases Bardina et Damien Tison ont fait grimper les enchères jusqu'à 450 euros. Mais lorsque Sandrine leur annonce que l'estimation est en réalité de 1000 euros, les deux hommes sont formels : cette pièce ne les vaut pas. "Dans ce cas ça va être net, je ne vais pas y aller. Il manque une trop grosse partie au milieu. C'est important, c'est vraiment une grosse pièce... Le collectionneur va être attentif et à 1000 euros il va tout regarder. Faut la revendre derrière !", a expliqué François Cases Bardina. Damien Tison quant à lui est du même avis. "1000 euros c'est peut-être un peu trop", a-t-il assuré. Face au verdict unanime et sans appel des acheteurs, Sandrine a donc finalement cédé sa précieuse assiette pour 450 euros à François Cases Bardina. Une enchère qu'elle ne risque pas d'oublier !