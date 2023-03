"Ce n'est pas très écolo mais..." : Gérard Jugnot assume une petite honte qui manque de glamour

Gérard Jugnot n'est pas près de s'arrêter. Seulement quelques semaines après la sortie de son film intitulé Le Petit Piaf, qu'il a lui-même réalisé, le comédien est de retour au théâtre dans la pièce Le Jour du Kiwi. À cette occasion, l'ancien de la troupe Le Splendid a accordé un entretien à nos confrères du Parisien Week-end, dans lequel il se confie sur ses plaisirs du quotidien en fin de semaine.

Il y explique notamment l'un de ses péchés mignons. Interrogé sur le moment de ses week-end qu'il préfère, il répond "celui du bain". Avant de développer son propos : "Ce n'est pas très écolo mais je l'amortis car j'y reste très longtemps. J'y fais mes mots croisés. J'adore les grilles du regretté Michel Laclos. Et, si vous voulez tout savoir, je photocopie les pages du magazine télé avant de les placer sur un pupitre, car le papier glacé a tendance à glisser. C'est une routine de vieux con. Cela manque de glamour, mais ça me détend et me vide la tête".

Une réponse en toute honnêteté sur ce plaisir coupable, à l'image de cette interview qui ne manque pas d'anecdotes. On y apprend par exemple que Gérard Jugnot, quand il n'est ni au théâtre, ni sur un tournage, affectionne "aller au marché Saint-Germain (6ème arrondissement de Paris) et discuter avec les commerçants".

J'essaie de garder la forme

De plus, il livre son secret pour rester en forme à son âge - il aura 72 ans le 4 mai prochain. "Je fais attention à moi, je me lève tôt, je n'ai jamais été un noctambule, et je fais pas mal de sport : du cardio, un peu de Pilates et beaucoup de vélo. J'essaie de garder la forme. Jouer au théâtre est exigeant, et maintenir une bonne hygiène de vie est important", développe-t-il.

Une éthique de travail qui ne l'empêche pas de se faire plaisir de temps à autre. "Ma femme et moi partons souvent pour de petites escapades de trois jours et deux nuits. À l'étranger mais pas loin. Venise, Milan, Copenhague, Amsterdam, Oslo... (...) J'ai aussi des attaches dans le Sud et je me rends souvent dans le Var", déclare-t-il.