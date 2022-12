Gérard Jugnot uni à Patricia, 30 ans de moins : tendres souvenirs de son mariage pluvieux mais heureux

A 71 ans, Gérard Jugnot est toujours aussi Splendid. L'acteur et réalisateur nage dans le bonheur, tant sur le domaine professionnel que dans celui du privé. Ce 21 décembre est sorti son 12e long-métrage, Petit Piaf, dans lequel il a fait jouer Marc Lavoine, Stefi Celma et Soan Arhimann, l'une des stars de The Voice Kids. Un travail en partie réalisé sur l'île de La Réunion, où sa femme Patricia Campi l'a accompagné quelques jours. Car oui, le coeur de Gérard Jugnot est bien pris !

Après une histoire d'amour avec Cécile Magnan, la costumière devenue mère de son fils Arthur Jugnot, Gérard Jugnot a croisé le regard de Patricia, âgée de 30 ans de moins que lui. Si la barrière de l'âge aurait pu en dissuader plus d'un, c'était loin d'être le cas pour la star des Bronzés. Au contraire ! Débutée en 2015, leur jolie romance s'est transformée en conte de fées, ponctuée d'un mariage en juin 2016 sur l'île de Porquerolles au large de la Côte d'Azur.

Dans les pages de Gala, Gérard Jugnot se souvient de cette belle union qu'il n'est pas près d'oublier. Six ans plus tard, c'est à peine s'il réalise que Patricia Campi a accepté de se marier avec lui. Interrogé sur "la phrase qu'il n'aurait jamais imaginé entendre", Gérard Jugnot est cash : "Le oui de ma chérie." Lui-même ne pensait pas passer la bague au doigt de quelqu'un un jour. Mais force est de constater que l'expérience lui a réussi : "Mariage plus vieux, mariage heureux", précise-t-il. Une union qui n'aurait jamais vu le jour si Arthur Jugnot n'avait pas poussé son père à franchir le cap.

Une rencontre inattendue

C'est sur le tournage du film Entre amis d'Olivier Baroux, dans lequel Gérard Jugnot interprète le rôle de Gilles, qu'il rencontre Patricia pour la première fois. A l'époque, la jeune femme blonde est juriste, employée par la ville de Marseille, où toute l'équipe se trouve. Le coup de foudre intervient entre les deux protagonistes qui ne se quitteront plus d'une semelle.

Si les sept ans de mariage sont un cap difficile dans une relation, il ne devrait pas y avoir de souci entre Gérard Jugnot et Patricia Campi. Le couple semble amoureux comme au premier jour. Ils l'ont en tout cas prouvé à plusieurs reprises en s'affichant complices et main dans la main au cours de l'année, notamment lors de la montée des marches du festival de Cannes en mai dernier. L'acteur des Choristes n'est pas près d'arrêter de chanter la sérénade à son épouse...