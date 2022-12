Diaporama : Gérard Jugnot uni à Patricia, 30 ans de moins : tendres souvenirs de son mariage pluvieux mais heureux

5 / 19

Exclusif - Gérard Jugnot et sa compagne Patricia Campi à la 1ère édition des "Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie" au Pavillon Vendôme à Paris. Cette soirée récompensait, les meilleurs journalistes français et étrangers spécialisés dans le domaine du vin et de la gastronomie mais également une personnalité de renom étant très impliquée dans ces domaines. La soirée réunissait pas moins de 3 grands chefs étoilés (Anne-Sophie Pic, Arnaud Lallement et Sang Hoon Degeimbre) ainsi que le concours du chef Paul Pairet. Une première édition très épicurienne, placée sous les signes du talent et de l'élégance. Paris, le 19 mai 2016. © BestImage