Arthur Jugnot : Sa femme Flavie déjà nostalgique de leur mariage et d'un détail glamour

En tout cas, après cette union en grande pompe, les deux amoureux sont retournés dans leur discrétion habituelle, ne montrant que très peu de clichés de leurs vacances, même s'ils semblent être allés en Tunisie et en Espagne, selon les rares posts de Flavie Péan. On n'en saura pas plus : le couple tient à préserver sa vie privée !

On sait cependant que le mariage, qui s'est déroulé dans la Drôme, avait commencé avec "une haie d'honneur d'invités reprenant le refrain d'Un homme et une femme, le film de Lelouch, [qui] a ovationné les mariés" à la sortie de la mairie. Les deux amoureux ont ensuite célébré leur journée avec quelques VIP dont Laurent Ournac.

Il faut dire que si Arthur Jugnot a un nom et un papa célèbre, Flavie Péan est loin d'être une inconnue : entre 2008 et 2013, puis entre 2018 et 2021, elle a fait partie des personnages principaux de la série Plus Belle La Vie. En 2022, elle a participé à deux films, Loin du Périph, diffusé sur Netflix, et Les Vieux Fournaux 2, un exercice qu'elle n'avait pas fait depuis près de 20 ans !