"Ce n'est pas vraiment de la maltraitance..." : Zazie évoque le trouble qui a ruiné son enfance

Après avoir enchaîné les soucis de voisinage, Zazie a trouvé asile dans le 20e arrondissement de Paris, près de la Place de la Réunion. Fini les conflits, les sonneries qui résonnent à toute heure du jour et de la nuit et les reproches... c'est depuis son nouveau quartier que l'artiste de 58 ans a accordé un entretien au journal Le Monde, qui a pu retracer son parcours dans un portrait publié le dimanche 29 janvier 2023. L'occasion de revenir sur une enfance un peu spéciale, durant laquelle Isabelle de Truchis de Varennes, de son vrai nom, souffrait d'un drôle de mal.

Je rêvais de m'échapper d'une famille dysfonctionnelle

Atteinte d'un trouble de la rêverie compulsive, Zazie a longtemps cru, petite, que ce qu'elle avait rêvé s'était réellement passé. Réveil difficile pour la petite fille, qui a fini par être "sanglée" à son lit en raison de son somnambulisme. "Ce n'est pas vraiment de la maltraitance, assure-t-elle. Je rêvais de m'échapper d'une famille dysfonctionnelle où la seule langue qui se parlait correctement était la musique, et où régnait une sourde violence - pas toujours sourde d'ailleurs. Dieu merci, j'avais un grand frère, un an et demi de différence, on a passé des heures, des années, à s'inventer des histoires. Ca m'a un peu sauvée. Nous étions tacitement et inconsciemment solidaires. La famille, pour moi, est un non-sens."

Qui est Lola, la fille de Zazie ?

Elle a pourtant fondé la sienne. De son union avec le musicien Fabien Cahen, Zazie a eu une fille, Lola, qui a aujourd'hui 20 ans. En ce qui concerne l'éducation, bien sûr, la chanteuse accorde la liberté à laquelle elle n'a pas pu goûter, plus jeune. Lola, artiste dans l'âme, circassienne, s'initie actuellement au trapèze coréen à l'école du cirque de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Loin de sa grande, Zazie ne chôme pas. Elle a récemment sorti son 11e album, Aile P., dans lequel on retrouve notamment le titre Let It Shine, dédié à ses anciens voisins qui lui reprochaient d'être source de nuisance sonore. La boucle est bouclée...

Retrouvez le portrait de Zazie dans le journal Le Monde du 30 janvier 2023.