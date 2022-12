Zazie, une voisine insupportable ? Sa copropriété parvient à la mettre à la porte !

Elle est de retour sur les devants de la scène avec un onzième album studio intitulé Aile-P. Dans ce nouvel opus de huit titres, Zazie dévoile une nouvelle facette de sa personne, plus brute, plus énervée, notamment dans Gilles, chanson dans laquelle un célèbre syndrome lui permet de dire tout haut ce qu'elle pense tout bas. Eric - Zemmour ? -, Vladimir - Poutine ? -, tout le monde en prend pour son grade à grands coups de "Mille Sabords" et "Pute borgne". Cette petite lubie aurait-elle crée certaines tensions entre l'artiste et ses voisins ? On sait, en tout cas, grâce à un portrait du journal Libération, qu'elle a dû déménager deux fois en l'espace de huit mois.

Mais que fait Julien Courbet, en cas de conflit de voisinage ? Si elle a vendu l'ancienne usine à moutarde dans laquelle elle habitait dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, c'est parce que ce logis était un peu disproportionné. En revanche, elle a dû quitter son nouvel appartement avec terrasse à cause des gens qui l'entouraient, qui était selon le journal Libération "peu fan des décibels" et qui l'auraient "convaincue de mettre un terme à cette proximité mal insonorisée". Zazie serait-elle donc une locataire très bruyante ? On sait, de source sûre, que l'un de ses voisins avait, de nerf, "défoncé sa porte" alors qu'elle accordait tranquillement son piano.

Est-ce qu'on fait de la musique pour vendre ?

Trouver un nouveau logement, aligner les zéros sur les chèques en agence immobilière... pas un soucis pour Zazie qui l'avoue sans filtre : elle a la chance de "bien gagner" sa vie. "Est-ce qu'on fait de la musique pour vendre ? Pour vivre, ouais. On en vit très bien, assurait-elle récemment dans les colonnes du journal 20 minutes. De la même manière que j'accepte très bien que les gens aiment ou n'aiment pas tel propos, tel concept, tel sujet, j'ai l'impression qu'ils me donnent le droit, depuis trente ans que ça dure, de continuer à être moi-même. Mais sortir un album, ce n'est pas vouloir vendre un album." Si vous songiez à offrir un peu de Zazie à l'un de vos proches pour Noël, n'hésitez plus... elle pourrait bien avoir besoin d'une rallonge, prochainement, en cas de déménagement surprise.