"J'ai la chance de bien gagner ma vie" : Zazie très franche sur sa situation financière plus que confortable

L'argent est un sujet qui peut facilement devenir tabou, notamment lorsqu'il est question d'en gagner beaucoup. Ce qui n'a pas empêché Zazie, alors qu'elle était interrogée jeudi 27 octobre par 20 Minutes sur son dernier EP sorti fin septembre, d'avouer avoir "la chance de bien gagner" sa vie grâce à son métier. Ce qui a, au moins, le mérite d'être clair. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle l'assume, puisqu'elle faisait déjà cette déclaration en septembre dernier sur les ondes de RFM, après avoir délivré une anecdote concernant son voisin.

"Est-ce qu'on fait de la musique pour vendre ? Pour vivre, ouais. On en vit très bien. De la même manière que j'accepte très bien que les gens aiment ou n'aiment pas tel propos, tel concept, tel sujet, j'ai l'impression qu'ils me donnent le droit, depuis trente ans que ça dure, de continuer à être moi-même", a-t-elle ajouté.

Sortir un album, ce n'est pas vouloir vendre un album

Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que l'ex coach de The Voice et maman de Lola, née de son union avec le musicien Fabien Cahen, est obnubilée par les chiffres, bien au contraire. Car certes, même si elle fait partie "des rares artistes qui adorent savoir combien de disques ils vendent", elle s'en "fout de savoir qu'[elle] en a moins vendu" que par le passé. "Sortir un album, ce n'est pas vouloir vendre un album, en fait. Je pense que de plus en plus je vais essayer de me diriger vers ça (se laisser la liberté de format de disque et ne pas faire de promotion, ndlr). Je pense que c'est pas mal de laisser le choix aux gens, même si on en vend moins. C'est aussi une politesse à avoir dans ce monde de sollicitations, de consommation constante", a-t-elle expliqué.

Une volonté donc de conserver une certaine liberté artistique et d'expression, ce qui "ne veut pas dire que je ne ferai plus de scène et qu'on ne me verra plus, mais qu'on me verra moins", a-t-elle cependant nuancé. À noter que la chanteuse faisait récemment (cet été) parler d'elle pour son changement de look.