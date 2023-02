"Ce sont les mêmes étapes qu'un deuil" : Le mariage de Bérengère Krief et Monsieur Poulpe annulé... les ex racontent

La nouvelle a pris tout le monde de court. Il y a quelque temps, Bérengère Krief et Monsieur Poulpe dévoilaient une vidéo dans laquelle ils révélaient avoir été fiancés avant d'annuler leur mariage cinq mois avant la cérémonie. Si les images constituaient un sketch, l'information était bel et bien vrai. Invités dans l'émission C à Vous ce vendredi 10 février, Bérengère Krief et Monsieur Poulpe ont évoqué cet épisode de leur un peu plus en détails.

Accepter la fin d'une histoire d'amour qui devait se conclure par l'un des plus beaux jours de leurs vies, Bérengère Krief et Monsieur Poulpe ont mis du temps à le digérer, d'un côté comme de l'autre : "Ce sont les mêmes étapes qu'un deuil. On passe par la colère, la tristesse, la frustration. Il a fallu huit ans quand même" a indiqué l'ancien animateur des Recettes Pompettes sur Youtube. De son côté, Bérengère Krief a même précisé qu'ils sont restés de longues années sans se parler : "Il y a eu une coupure. On ne pouvait plus se voir. C'était très compliqué. Il y avait toute la projection. Je pense que n'importe quelle rupture est une projection d'un film. Et, c'est très dur d'accepter que le film ne se fait pas."

Après deux ans, Bérengère Krief a fait le premier pas, trop handicapée par la "valise" dans laquelle elle avait mis sa colère et qu'elle traînait partout : "Dès que je voyais des gens, je ruminais ça. [...] J'ai vraiment un poids qui s'est enlevé." De là a commencé à se construire une solide amitié qui ne semble pas près de se terminer !

Un aveu en plein spectacle

Comme ils l'ont déclaré, Monsieur Poulpe a découvert par hasard, en allant voir un spectacle dont Bérengère Krief faisait la première partie sans qu'il ne le sache, qu'elle évoquait leur mariage sur scène sans citer de nom. Ils ont finalement eu l'idée d'en parler dans leurs spectacles respectifs, Amour pour elle, Nombril pour lui. Une parenthèse amoureuse dont ils réussissent à rigoler désormais pour le plus grand bonheur du public qui se délecte de ces révélations croustillantes.