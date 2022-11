"Je devais me marier" : Bérengère Krief révèle pourquoi elle a tout annulé au dernier moment

Bérengère Krief est à l'affiche de son nouveau spectacle intitulé Amour qu'elle jouera le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin à l'Olympia et à guichets fermés. Un titre qu'elle n'a pas choisi au hasard car, en effet, l'humoriste de 39 ans avait prévu de se marier il y a quelques années. Le mariage devait avoir lieu en 2015. Sur le plateau de Je t'aime etc sur France 2 en 2020, Bérengère Krief est revenue sur cet événement qui ne s'est finalement pas concrétisé : "Je devais me marier. On avait organisé le mariage et tout, avant que ça coûte de l'argent, autrement dit les validations. C'est-à-dire que j'avais choisi la robe, la salle, le traiteur. Il y avait quand même une grande démarche, et j'étais dans la comédie romantique où j'avais toujours voulu être. On m'avait demandé en mariage, c'était magnifique, New-York et tout vraiment, j'étais Meg Ryan", a-t-elle affirmé avant d'ajouter : "Au fond de moi, je n'avais pas envie de ce mariage. Pour moi, j'organisais une fête... une comédie romantique."

Va falloir que je compte sur quelqu'un et ça va être sur moi

Cette annulation marque ainsi la rupture avec son conjoint de l'époque. Dans le nouveau numéro de Un dimanche à la campagne diffusé ce dimanche 13 novembre sur France 2, Bérengère Krief a évoqué ce triste épisode face à Frédéric Lopez et les deux autres invités, Slimane et Nelson Monfort. "Je devais me marier, le mariage est annulé et on se sépare. On était quand même assez engagés dans les préparatifs, a-t-elle confié. D'un coup, moi qui avais toujours été une amoureuse de l'amour, qui a toujours eu un amoureux, je me retrouve seule et le déclic c'est de me dire : 'Va falloir que je compte sur quelqu'un et ça va être sur moi'." La comédienne s'est alors exilée en Australie pendant un mois et à son retour, l'idée de son nouveau spectacle Amour a vu le jour. "Mon but était de dire aux gens qui ont le coeur brisé : 'Ca va le faire !'", a-t-elle souligné. Un spectacle aux allures de remède miracle !