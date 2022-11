Diaporama : "Je devais me marier" : Bérengère Krief révèle pourquoi elle a tout annulé au dernier moment

Bérangère Krief et Sabrina Ouazani - L'équipe du long métrage "Les folies fermières" présentent le film à Lyon lors d'une réception en présence du scénariste du film, JP.Améris, la productrice S.Révil et D.Caumette, l'agriculteur qui a inspiré l'histoire portée à l'écran. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage. © BestImage, Sandrine Thesillat

