"Cette année, je serai seul mais..." : Matthieu Delormeau célibataire ? Ses grands espoirs pour l'avenir...

Ce jeudi 12 janvier, sur le plateau du 6 à 7, émission diffusée sur C8, Matthieu Delormeau a évoqué sa situation sentimentale. "Disons qu'en 2023, j'ai décidé d'être la meilleure version de moi-même, de tout réussir professionnellement", a-t-il expliqué à ses camarades, avant de faire un rapprochement avec la carrière du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. "Première année, il est chez McLaren. Il sort avec une membre des Pussycat Dolls et il foire son championnat... Et ensuite, pendant sept ans il n'a pas eu de copine et il était champion du monde", a-t-il déclaré, avant de faire un parallèle avec sa propre situation et de laisser entendre qu'il serait désormais célibataire : "Cette année je serai seul mais je serai champion du monde."

Voilà ce qui a le mérite d'être clair, lui qui se confiait déjà en novembre dernier sur ses problèmes de couple, et notamment sur ce différend qu'il avait eu avec son chéri, parce que ce dernier refusait de le laisser seul une fois par semaine, par peur qu'il le trompe. Au mois de juin, l'ancien animateur de NRJ 12 expliquait ne pas croire à la fidélité dans une relation, avant de, quelques semaines plus tard, révéler qu'il avait eu des "plans à plusieurs", lors d'un séjour estival du côté de Mykonos. Et il aurait donc décidé de faire cavalier seul pour cette nouvelle année.

C'est le cancer du couple

A noter, que quelques instants après avoir fait cette révélation à ses camarades, il a expliqué à Cyril Hanouna quel était, selon lui, le pire tue-l'amour. "Contrairement à ce que tu penses, c'est pas un truc physique", lui a-t-il répondu, avant d'ajouter : "C'est la bêtise ou l'ennui. C'est le cancer du couple". Il s'est notamment souvenu de ce jour où il est parti en week-end avec "un mec super beau", avant d'être finalement déçu par sa personnalité. "Quand il te parle, ça t'emmerde !", a-t-il notamment expliqué sur le plateau du talk-show.

Reste désormais à savoir si le beau blond restera seul comme il semble l'avoir annoncé ou s'il rencontrera, au contraire, son prince charmant en 2023. Affaire à suivre!