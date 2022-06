Matthieu Delormeau en couple et infidèle : désaccords et ultimatum, il fait des révélations

Le 11 juin 2022, C8 diffusera la pièce de théâtre Adieu, je reste ! qui réuni Isabelle Mergault et Chantal Ladesou. A cette occasion, cette dernière était l'invitée de Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, le 9 juin. Le présentateur de 47 ans a vite rappelé qu'elle interprétait une femme victime d'infidélité. Il a ensuite interrogé ses chroniqueurs sur le sujet. Et Matthieu a fait des révélations sur sa vie amoureuse.

Après avoir été absent durant plusieurs jours, à la suite d'une violente altercation avec Gilles Verdez sur le sujet de l'affaire Idrissa Gueye, Matthieu Delormeau a fait son grand retour (avec l'oeil amoché) le 1er juin. Depuis, il continue à partager des anecdotes intimes. Après que Cyril Hanouna a félicité Chantal Ladesou pour son mariage depuis plus de quarante ans avec Michel, l'ancien présentateur de NRJ12 a estimé qu'il faisait partie d'une "autre génération" que la sienne "qui reste ensemble par devoir". De son côté, lui a avoué qu'il n'avait jamais été fidèle lorsqu'il était en couple. "Si tu dis à quelqu'un : 'je suis fidèle deux ans et la troisième, je ne le suis plus', ça veut dire que tu aimes moins la troisième année. Moi, je suis honnête dès le début. Je ne crois pas à la fidélité, je ne crois pas qu'on puisse être corporellement avec la même personne", a-t-il déclaré.

Bien que ses collègues soient sous le choc, Matthieu Delormeau a poursuivi son discours en expliquant qu'il fallait arrêter de se sentir coupable. Mais il y a une ombre au tableau. Le chroniqueur de 48 ans vit actuellement une idylle et son partenaire ne partage pas sa vision du couple. "Il n'est pas d'accord avec ce principe. Là, on est en discussion parce qu'il faut parler. (...) Pendant la discussion, comme je ne mens pas, c'est suspensif avec un échéancier, un ultimatum", a-t-il poursuivi. Si son compagnon n'accepte pas la situation, il est en effet prêt à mettre un terme à leur histoire. "Une fois que tu es sûr de ton quotidien avec la personne, que tu sais que c'est elle, que tu avanceras avec elle, le reste, c'est corporel, c'est du plastique", a-t-il conclu.

C'est le 17 mars dernier que Matthieu Delormeau avait révélé qu'il était en couple. Et le 28 avril, Benjamin Castaldi a dévoilé quelques informations sur l'heureux élu. Ainsi, les téléspectateurs de M6 avaient appris que son petit ami travaillait dans le monde de la télévision, pour le groupe M6, mais qu'il n'était pas connu.