Matthieu Delormeau en couple : Benjamin Castaldi rétablit la vérité sur son compagnon !

Jeudi 28 avril 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste (C8). Et l'émission a notamment été marquée par des révélations sur le compagnon de Matthieu Delormeau.

Il est en effet en couple. Le chroniqueur de 48 ans a fait cette confidence le 17 mars dernier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et il a de nouveau été interrogé sur le sujet par Cyril Hanouna ce jeudi 28 avril, car le présentateur de 47 ans a remarqué qu'il avait un coeur sur son pull. Ainsi, Matthieu Delormeau a expliqué qu'il était "toujours avec le même". Tous deux se sont rencontrés lors d'une soirée dans une boîte gay et ne se quittent pas depuis... sauf quand son compagnon a des obligations professionnelles. "Il est absent en ce moment. Il bosse pour le cinéma et là, il est sur un tournage pendant un mois et demi. Loin en plus, aux États-Unis. Il bosse à la technique, il est assistant photo dans le cinéma", a-t-il assuré.

Matthieu Delormeau n'a pas souhaité en dire plus sur l'heureux élu et n'a même pas voulu dévoiler son prénom. Malheureusement pour lui, Benjamin Castaldi était d'humeur bavarde. Il a donc expliqué qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le cher et tendre de son collègue. Son épouse Aurore Aleman et les deux hommes ont dîné ensemble à Deauville. "J'ai rencontré la personne avec qui il vit, que je connais maintenant. Il ne travaille pas du tout dans le cinéma. Pas du tout même, il ment complètement", a-t-il révélé. Gêné, Matthieu Delormeau a tenté de se justifier.

Benjamin Castaldi rétablit la vérité

Malgré tout, Benjamin Castaldi a poursuivi ses révélations. Les téléspectateurs de C8 ont donc appris qu'il travaillait à la télévision. Malgré les tentatives de Matthieu Delormeau pour le faire taire, il a poursuivi ses confidences en précisant qu'il n'était pas connu et travaillait pour le groupe M6. Il a également proposé de faire un pendu pour que les autres chroniqueurs devinent son nom. Une situation qui a donné un coup de chaud à l'ancien animateur de NRJ12 qui souhaite réellement préserver l'identité de son compagnon.