"Comment je faisais pour respirer avant toi ?" : Tomer Sisley fou de Sandra, déclaration d'amour passionnée

Après une première relation dans les années 1990, Tomer Sisley et Sandra de Matteis avaient décidé de se séparer en 1999. Une rupture impossible à admettre tant pour l'un que pour l'autre mais comme souvent, la fierté les avait malheureusement définitivement éloignés. Victime d'une dépression, la star de la série Balthazar avait confié la détresse qu'il avait ressentie à cette période très douloureuse de sa vie auprès des journalistes du magazine Apollo : "On a eu une histoire ensemble il y a vingt ans et la vie nous a séparés. A l'époque, je le vis très mal, je rentre en dépression, je n'ai pas eu de relations sexuelles pendant plus d'un an alors que j'avais 25 ans, c'est le moment pour un mec où normalement vous êtes au pic de votre sexualité."

Le destin n'en ayant pas terminé avec eux, les ex se retrouvent un jour par hasard à un tournoi de poker. Totalement snobé par son ex, Tomer avait été bouleversé par cette rencontre sans savoir qu'en réalité Sandra avait ressenti exactement les mêmes sentiments à son égard. Elle les avaient juste dissimulés. "Il aura fallu dix-sept ans pour que j'apprenne qu'en fait au même moment, le mec avec qui elle était, qui lui avait interdit de me parler, était dans la salle. Et en fait, Sandra m'a évité parce qu'elle se disait que si elle croisait mon regard, tout le monde verrait à quel point ce n'est pas encore fini entre nous et à quel point elle a des sentiments très très forts pour moi", avait confié l'acteur.

Obligés malgré tout de s'oublier, Tomer Sisley et Sandra refont chacun leur vie. L'acteur a de son côté deux enfants, Liv et Levin, avec Julie Madar tandis que la directrice d'une agence de conseils en relations presse et publiques se met en couple avec le producteur de musique Valéry Zeitoun avec lequel elle donne naissance à un petit garçon prénommé Dino.

Je n'imagine pas un monde sans toi

Mais en 2016, tout recommence enfin entre les deux ex qui se décident (enfin !) à se donner une seconde chance. Il se marient un an plus tard en 2017. Le 27 novembre 2022, le couple a ainsi célébré ses 5 ans de mariage, leurs noces de bois. "Quelle chance de t'avoir à mes côtés! Quelle chance de nous voir évoluer ensemble!!! Quelle chance de me réveiller auprès de toi encore et encore! Tu es ma lumière; une source d'inspiration intarissable. Je ne sais plus comment je faisais pour respirer avant toi. Je n'imagine pas un monde sans toi. Je t'aime! Tu es la femme de ma vie. Mon etoile qui brille si fort qu'elle eclipse même le soleil", a écrit Tomer Sisley dans une magnifique déclaration dédiée à son épouse.