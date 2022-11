Diaporama : "Comment je faisais pour respirer avant toi ?" : Tomer Sisley fou de Sandra, déclaration d'amour passionnée

Exclusif - Tomer Sisley et sa femme Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage © BestImage, Jérémy Melloul/Bestimage

Exclusif - Tomer Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022.© Jérémy Melloul/Bestimage © BestImage, Jérémy Melloul/Bestimage

Exclusif - Sandra Sisley (robe Jitrois), Aurélie Saada et Tomer Sisley - Soirée du 49ème anniversaire de Sandra Sisley (né le 25 avril) et les 6 ans de "Retrouvite" avec son mari Tomer au restaurant Mamamia à Paris le 12 mai 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau/Bestimage

Exclusif - Tomer Sisley , Sandra Sisley (robe Schiaparelli) (chaussures Schiaparelli) et son fils Dino - Soirée du 49ème anniversaire de Sandra Sisley (né le 25 avril) et les 6 ans de "Retrouvite" avec son mari Tomer au restaurant Mamamia à Paris le 12 mai 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau/Bestimage

10 / 16