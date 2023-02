"D'où tu likes ma meuf sur Insta ?" : Le célèbre compagnon de Léna Situations répond à une star du rap américain !

Par Pauline Enault Journaliste Passionnée de mode, Pauline est toujours à l'affût des dernières tendances. De la vie des peoples aux dernières sorties cinéma, rien ne lui échappe. Si elle ne passe pas son temps à regarder ou critiquer une série, c’est sur les réseaux sociaux qu’elle passe son temps à scruter le moindre scoop.

Invités au Super Bowl par la marque de Rihanna, Léna Situations et son compagnon, Seb la Frite ont passé un week-end enflammé avec au programme concerts et soirées people. Pour l'occasion, l'influenceuse de 25 ans a publié une photo d'elle et de Rihanna sur son compte Instagram. Ce qui n'a pas laissé les internautes indifférents.

"Joyeuse journée de Rihanna". Voici ce qu'a posté Léna Situations à l'occasion du match annuel de la Ligue nationale de football américain ce dimanche 13 février. Invitée par l'équipe Fenty Beauty, la marque de la chanteuse barbadienne, pour assister au Super Bowl (mais surtout au concert de Rihanna donc), Léna Situations a passé son séjour aux États-Unis accompagnée de son petit copain, le youtubeur Seb la Frite. Après des vacances au ski avec toute sa troupe d'amis au début de mois de février, l'influenceuse a pris son envol le vendredi 10 février pour assister au Super Bowl. Avec, à la mi-temps, le traditionnel show. Cette année, c'était au tourde Rihanna qui a livré un concert historique durant lequel elle a annoncé sa deuxième grossesse au monde entier. Pour l'occasion, tous les plus grands influenceurs beauté étaient au rendez-vous, tels que Bretman Rock ou encore Paola Locatelli. Cette dernière et Léna Situations étaient d'ailleurs les seules influenceuses françaises à être invitées par l'équipe Fenty Beauty et ont vécu un week-end 100% à l'américaine. Elles ont ainsi pu assister à un showcase privé du rappeur canadien Drake, notamment.

Léna Situations convoitée aux États-Unis ? Après une invitation au Super Bowl, est-ce le début d'une grande carrière à l'international pour Léna Situations ? La première influenceuse française à être invitée au Met Gala est devenue une véritable icône de mode en France depuis plusieurs années maintenant. Face à cette notoriété grandissante, Léna Situations attise la curiosité d'autres grandes stars. À commencer par le rappeur américain... Snoop Dogg ! En effet, il y a quelques mois de cela, la vidéaste beauté a révélé que l'artiste américain Snoop Dogg s'était abonné à elle. Cependant, le rappeur californien suit plus de 6.000 comptes sur ce réseau social, et il n'avait jusque-là pas encore interagi avec l'influenceuse. Mais ce dimanche, l'artiste de 51 ans a liké pour la première fois une photo de Léna Situation qui posait avec Rihanna. Un simple "j'aime" qui n'a pas laissé les followers de Léna Mahfouf de marbre. Parmi les nombreux commentaires, son compagnon, Seb la Frite a également réagi : "Snoop Dogg d'où tu likes ma meuf sur Insta ?" Le commentaire du youtubeur n'est visiblement pas passé inaperçu puisqu'il compte à ce jour près de 20.000 likes.