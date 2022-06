"Dès qu'on peut gratter" : Mélanie Gonzalez (Familles nombreuses) révèle son astuce pour moins dépenser

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, la tribu Gonzalez a réussi à se démarquer. Les parents Mélanie et Franck y partagent leur quotidien avec leurs huit enfants, Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo, Cléo et le petit dernier Marceau, né le 3 septembre 2021. Avec autant de membres et de bouches à nourrir, le quotidien est forcément très chargé et surtout coûteux. Mais pas de quoi inquiéter la maman Mélanie qui fait toujours tout pour jouer la carte de l'économie, quitte à se faire surnommer "Madame Pince" par son mari.

Dans le nouvel épisode de l'émission diffusé ce jeudi 9 juin 2022 sur TF1, elle a justement partagé son astuce pour obtenir des prix sur ses achats. Pour cela, elle se dirige presque systématiquement vers des produits cassés, en mauvais états ou même d'exposition afin de négocier avec les vendeurs. Et ses efforts ont tout l'air de porter leurs fruits. Sur trois biens qu'elle avait en vue, l'un lui a été vendu 30% moins cher et Mélanie a obtenu une remise de 50% sur l'autre. "J'adore ça, moi. Quand on a une famille nombreuse, dès qu'on peut gratter un peu, c'est toujours ça de pris", a-t-elle réagi après coup.

Ainsi, pas besoin de faire se sacrifices contrairement à une autre tribu de Familles nombreuses, à savoir les Servières. Lors d'une interview pour Télé Loisirs, la maman Laetitia confiait avoir un "budget XXS" et parvenir à s'en sortir en évitant des "petits extras comme les goûters, qui nous reviennent assez chers". Des compromis qui lui permettent de ne dépenser que 150 à 200 euros par semaine. Amandine Pellissard aussi s'est déjà exprimée sur son budget courses et révélait aller quant à elle jusqu'à débourser 590 euros par semaine pour faire manger ses huit enfants, "à une cinquantaine d'euros près".

À noter qu'aujourd'hui, tous les candidats peuvent s'aider financièrement par leurs revenus issus de leurs placements de produits sur les réseaux sociaux. Et plus ils sont populaires, plus cela leur rapporte, comme Olivia Gayat qui a confié percevoir des "sommes astronomiques" chaque mois.