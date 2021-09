Familles nombreuses - Mélanie Gonzalez maman pour la 8e fois : prénom original pour son bébé

Mélanie Gonzalez a vécu une rentrée particulière cette année. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a donné naissance à son huitième enfant le 3 septembre 2021. Et il a fallu attendre ce mardi 7 septembre 2021 pour découvrir le visage, le sexe et le prénom du bébé.

La famille Gonzalez s'est une fois de plus agrandie il y a quelques jours. Samedi dernier, Mélanie a révélé qu'elle venait d'accoucher de son huitième enfant et que tout s'était bien passé. "Il est en pleine santé, l'allaitement se passe très bien. Moi, je suis en pleine forme aussi", écrivait-elle. Mais ce jour-là, la maman de Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo et Cléo n'avait pas souhaité en dévoiler davantage sur son nouveau-né. De quoi attiser la curiosité de ses abonnés.

Les internautes n'ont heureusement pas eu à attendre trop longtemps pour découvrir le joli minois du bébé. Mélanie Gonzalez a posté une photo sur laquelle il est endormi sur sa maman. Cette dernière fixe quant à elle l'objectif. "Voici une petite photo de notre petit Marceau. Une de vie et déjà tellement d'amour... Petit Marceau est né vendredi 3 septembre à 7h07 pour un poids de 3 kg 320 et 50 cm. Une nouvelle vie à 10 commence. L'amour ne se divise pas il se multiplie", peut-on lire en légende de la publication.