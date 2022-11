"Difficile à séduire" et "défiant les interdits" : le signe astrologique de Yanis Marshall (Star Academy) en dit long...

Dans la dixième saison de la Star Academy que propose TF1, il s'est rapidement démarqué. Non pas parmi les élèves mais sur le banc du corps professoral. Et si l'on connaît le chorégraphe, on ignore un peu plus l'homme derrière Yanis Marshall. Natif du Scorpion, il fait donc partie de ceux qui portent ce signe d'Eau si redouté. Depuis le début de l'aventure, il est l'un des professeurs qui a rapidement séduit les téléspectateurs. Et ce dès même l'annonce de sa participation. En effet, le jeune homme qui vient de fêter ses 33 ans ce vendredi 11 novembre, a déjà une belle carrière derrière lui.

Très vite, le charmant brun s'est passionné pour la danse et en 2012, le public l'a découvert dans l'émission La Meilleure Danse (M6/W9). Un an plus tard, il s'est démarqué en postant sur Youtube des vidéos dans lesquelles il reprend des chorégraphies en talons aiguilles. Des millions de vues déjà cumulées, celui qui s'est hissé jusqu'à la finale de Britain's Got Talent avec ses acolytes Mehdi Mamine et Arnaud Boursain, fait désormais les beaux jours des élèves de la Star Academy. Mais qu'est-ce que son signe astrologique, celui du Scorpion, lui confère donc comme traits de caractère ? Attention, ça pique...

Ces forces du Scorpion que l'on retrouve chez Yanis Marshall

Voici le profil de l'homme Scorpion. Celui-ci en général soigne son image, car cherche souvent l'approbation de ses pairs, veut être aimé et reconnu dans ce qu'il fait. Jusqu'ici, Yanis Marshall semble être donc parfaitement digne de son signe astrologique. Un parfait Scorpion en outre. Ambitieux, il n'a pas peur du danger. Il aime même d'ailleurs "défier les interdits", "éprouver de fortes sensations", et "tester ses limites". "Est-ce que j'aurais pu m'attendre à ce que des talons changent ma vie à ce point ? Non, je n'aurais jamais pu imaginer ça", confiait le professeur de danse de la Star Academy à nos confrères de Brut. Mais son conseil est on ne peut plus ancré dans l'esprit du signe du Scorpion : "ne pas avoir peur d'oser quelque chose qui n'a jamais été fait ou qui n'est pas à la mode."

L'homme Scorpion déteste se restreindre et peut sacrifier beaucoup de choses pour une passion, et c'est ce qu'a clairement fait Yanis Marshall. Volontaire, travailleur, il ne reste jamais inactif. Il est "difficile à séduire" mais il a besoin d'un partenaire stable émotionnellement, et optimiste pour pallier sa nature parfois ombrageuse et très intense. Quand il est amoureux, l'homme Scorpion est attentionné et très sincère. Yanis Marshall a-t-il hérité de toutes ces qualités ?