Star Academy : "C'est qui Niaise ?", gros moment de solitude très remarqué pour Tiana

Les élèves de la Star Academy n'ont aucun répit. Filmée quotidiennement pendant son évolution au sein du château de Dammarie-les-Lys, la promotion 2022 poursuit son parcours entre cours de chant, de danse, de sport et d'expression scénique en plus des évaluations hebdomadaires qui mettent certains élèves en stress. En dehors de ces moments pédagogiques, les élèves vivent comme dans n'importe quel pensionnat. Les affinités se créent, les participants apprennent à se connaître. Et à partager les boulettes !

Si avaler un dictionnaire est impossible, on aurait bien envie de lire la page N à la jeune Tiana. La benjamine de la compétition a offert l'une des plus grandes bourdes télé de l'année au cours d'un petit-déjeuner partagé avec trois de ses camarades. Au petit-matin, Enola expliquait à Tiana, Chris et Stan, entre deux cuillères de céréales, avoir "bien discuté avec Léa" la veille et avoir appris notamment que plusieurs la pensaient "bête" en la voyant débarquer dans l'aventure.

"Hier, je leur dis, j'ai un énorme coup de barre depuis 4 - 5 jours, je suis fatiguée, j'ai pas le moral. Léa m'a remontée le moral et ça a dévié sur 'c'était quoi votre première impression ?' et les deux m'ont dit 'ah ben toi Enola, au début on pensait que tu étais teubé'. En mode conne dans le bon sens" a expliqué Enola à ses camarades. Chris a voulu en savoir plus : "Genre niaise ?" Nuance qui a complètement échappé à Tiana.

"Je ne sais pas. C'est qui, Niaise ?" a-t-elle lancé, pensant qu'il s'agissait d'un élément de comparaison avec une personne. En constatant la sortie de Tiana, Chris a carrément quitté la table en pouffant de rire. Si Enola a tenté de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un prénom mais d'un adjectif, le mal était fait. Heureusement, Tiana n'a pas mal pris les gentilles moqueries de ses camarades de classe. À 18 ans, la jeune élève peut être certaine d'une chose : si elle ne remporte pas la saison 10 de la Star Ac, elle aura sûrement le mérite de faire partie des nouvelles images du bêtisier de l'année.