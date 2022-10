Anisha (Star Academy) taxée de "fausse modestie", les autres élèves n'en peuvent plus

On ne va pas se mentir. Qui n'a jamais trouvé insupportable d'entendre dire un camarade de classe qu'il avait complètement raté un examen alors qu'il se retrouvait avec un 18 lors de la remise des copies ? Personne. C'est un peu ce qui arrive à Anisha dans la Star Academy en ce moment. L'artiste en herbe manque cruellement de confiance en elle. A tel point que ce 26 octobre, en se rendant à son évaluation, la cheville immobilisée par une atèle, la jeune femme s'est mise à chouiner de stress, de tristesse, sous les regards impuissants et réconfortants des autres.

C'est finalement comme si de rien n'était qu'elle s'est présentée devant les professeurs, un premier détail qui n'a pas échappé aux élèves, spectateurs de sa performance dans le salon du château : "Comment elle peut passer des pleurs à une personnalité en mode tout sourire ?", s'est même interrogé Cenzo. Au fil du temps, tous se sont rendus compte (une fois de plus) qu'Anisha avait tout déchiré et qu'elle était certaine d'éviter la nomination. Mais après le comportement qu'elle a eu juste avant, les félicitations et les réactions de d'habitude n'ont tout bonnement pas eu lieu à son retour dans la maison : "Je ne comprends pas forcément ce qu'il se passe. Tout le monde est assez silencieux, je n'ai pas pu avoir de retour, je suis un peu perdue." Les langues n'ont pas tardé à se délier, évoquant une "fausse modestie" chez Anisha.

Elle n'a pas tardé à comprendre que les autres avaient une légère dent contre elle : "Avec toute la bienveillance que j'ai pour elle, c'est un peu frustrant de voir qu'elle est dans cet état là, que t'es en train de la consoler et juste après elle déchire l'évaluation. Cette énergie qu'on dépense beaucoup pour consoler Anisha, on devrait peut-être l'utiliser pour ceux qui en ont vraiment besoin", a déclaré Cenzo lors d'une interview. Léa était plutôt du même avis. Dans la cuisine, la candidate au caractère bien trempé est allée jusqu'à évoquer "un manque de respect par rapport aux personnes qui ont raté" : "On prend sur nous pour garder la tête haute et tout. T'as Anisha qui pleure parce qu'elle n'a pas de talent alors que c'est la première des premières ! Il faut penser aux autres aussi. [...] Elle débarque elle pleure ! [...] Peut-être qu'elle n'a pas confiance en elle mais après un prime, deux primes que tu réussis et à l'éval, t'es la première, au bout d'un moment, ça ne se fait pas." Non, la musique n'adoucit pas toujours les moeurs.