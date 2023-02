"Dimanche avec ma princesse" : Gaël Monfils papa discret, douce photo avec sa fille Skaï

La vie de Gaël Monfils a basculé le 15 octobre dernier, lorsque sa femme, la célèbre Elina Svitolina, a accouché du premier enfant du couple. Un évènement forcément marquant pour le tennisman français, qui n'a pas attendu longtemps avant de partager la bonne nouvelle avec ses fans sur les réseaux sociaux. "J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne remercierai jamais assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï", dévoilait-il le jour-même sur son compte Instagram.

Depuis, tout va pour le mieux, mais Gaël Monfils semble vouloir rester discret sur son quotidien depuis l'arrivée de Skaï dans sa vie. De son côté, Elina Svitolina a dévoilé un peu plus d'informations et elle a notamment montré l'adorable chambre concoctée par les deux stars du tennis pour leur enfant. Une superbe nouvelle pour la championne ukrainienne, qui a beaucoup souffert de la guerre qui a lieu actuellement dans son pays. Elle n'a d'ailleurs cessé d'alerter l'opinion publique sur la situation terrible de ses compatriotes en Ukraine. De son côté, le Français a publié seulement quelques photos au côté de sa fille et ses fans ont été gâtés puisque le 26 février, il a partagé un joli cliché de son bébé et lui.

Gaël Monfils initie déjà sa fille à l'art

Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 930 000 abonnés, Gaël Monfils a publié une photo où on peut le voir devant un tableau, en train de l'admirer avec Skaï dans les bras. "Dimanche avec ma princesse", écrit-il joliment, en ajoutant l'inscription que l'on peut lire sur le table : "Rêve de grands rêves" et le hashtag "reconnaissant". Un joli cliché qui a fait très plaisir à ses nombreux fans, qui sont unanimes dans les commentaires. "Magnifique", "Superbe photos !!" ou encore "Félicitations Gaël. Le plus beau cadeau de la vie", les internautes sont ravis !