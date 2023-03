"Elle a toujours fait partie de ma vie" : Laurence Boccolini dévastée, elle vient de perdre un être très cher...

De 2001 à 2007, Laurence Boccolini s'est forgée une mauvaise réputation en présentant l'émission Le Maillon Faible avec beaucoup de froideur... Mais en réalité, l'animatrice est un vrai bout-en-train. Les téléspectateurs ont ensuite pu découvrir sa véritable personnalité dans le jeu Money Drop, qu'elle a présenté de 2011 à 2017, puis dans Le Grand Blind Test (de 2015 à 2018) et dans Tout le monde veut prendre sa place, où elle remplace Nagui depuis 2021. Mais ce jeudi 16 mars 2023, la jolie blonde a perdu son éternel sourire...

Sur son compte Instagram, la maman de la petite Willow (9 ans) a en effet annoncé qu'elle était actuellement en deuil puisqu'elle vient de perdre un membre très cher de sa famille. Il s'agit de la soeur de sa grand-mère, qu'elle considérait comme une tata et dont elle a toujours été très proche. "Elle m'a tenue dans ses bras le 8 mai 1963... Ma tata Caroline (tata kikidine pour Willow) nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 101 ans. Elle était la soeur de ma grand-mère Vittoria et elle a toujours fait partie de ma vie", a-t-elle d'abord écrit en légende d'une photo en noir et blanc où l'on peut la voir bébé, dans les bras de sa tata. Visiblement dévastée par ce décès, l'ex-épouse de Mickaël Fakaïlo (ancien candidat à Mister France 2003) a ensuite décidé d'ajouter un petit mot à l'intention des autres membres de sa famille. "Je pense à mes cousins Claude et Jean-Pierre, ses fils, ainsi que mes petits cousins et petites cousines qui comptaient plus que tout pour elle...", a-t-elle déclaré avec peine.