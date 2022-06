Laurence Boccolini divorcée de Mickaël Fakaïlo : leur grande différence d'âge en cause ? Elle se confie

Alors qu'on pensait qu'elle filait le grand amour avec son mari Mickaël Fakaïlo dans la discrétion, Laurence Boccolini a surpris tout le monde à la fin de l'année 2021 en annonçant être célibataire. Lors d'un entretien pour Télé 7 Jours, l'animatrice a en effet révélé être divorcée, et ce "depuis de nombreuses années". Elle reste néanmoins en bons termes avec son ex, pour qui elle a eu le coup de foudre en 2003 lors de l'élection Mister France où il se trouvait être Mister Tahiti.

"Évidemment, c'est le papa de ma fille !", a-t-elle même confirmé lors d'une interview pour Jordan De Luxe pour son émission Chez Jordan, le rendez-vous de Télé Loisirs. Lancée sur le sujet, la maman de Willow (8 ans) a levé le voile sur l'une des raisons qui avait causé leur rupture. "Alors, ça, il faut être très honnête, quand on a une grande différence d'âge, parfois ça passe, mais il faut être honnête, parfois les chemins se séparent. Et c'est normal", a-t-elle reconnu, elle qui a tout de même 19 ans de plus que Mickaël Fakaïlo.

Au quotidien, Laurence Boccolini a donc longtemps assisté à des scènes pour le moins dérangeantes et désagréables. "En fait, il y avait dans l'imaginaire de ces gens-là, le fait qu'il n'était pas vraiment avec moi ou qu'il était avec moi pour les mauvaises raisons. Et alors, il avait toujours cette réponse quand on lui demandait - parce qu'un jour on lui a demandé carrément, il y avait un humoriste assez connu qui est venu le voir en lui disant : 'On fait une soirée juste après, viens, j'ai des copines à qui tu plais !' Moi, j'étais dans la voiture, donc il est resté comme ça, il a dit : 'Mais absolument, mais d'abord faut demander la permission à ma femme !' Voilà, donc ils sont restés un peu comme ça en se disant : 'Ahh donc, c'est vrai !'", s'est-elle souvenue.

Depuis leur rupture, Laurence Boccolini se consacre entièrement à leur fille Willow mais elle ne ferme pas la porte à l'idée de retomber amoureuse un jour, sans pour autant être prête à accepter "n'importe qui dans sa vie".