"Elle aime bien la brouette..." : Karine Le Marchand gênée face une blague très osée sur sa vie sexuelle

Tout comme Christian Grey dans le film Cinquante nuance de grey, Karine Le Marchand aurait des goûts très particuliers dans son intimité... C'est en tout cas ce sur quoi Eric Antoine a plaisanté dans l'émission La France un incroyable talent diffusée exceptionnellement vendredi 25 novembre 2022, et non le mardi. Suite à la prestation de Basile, venu torse nu sur le plateau avec une brouette, le candidat a eu l'air d'émoustiller Hélène Ségara et Marianne James, très sensibles au talent du candidat mais aussi à son charme.

"Normalement c'est pas le genre de spectacle qui me fait vibrer mais là vous me scotcher. Vous mettez tellement de poésie dans chaque mouvement. Vous racontez un film avec trois fois rien finalement", a confié l'interprète Hélène Segara. Plaisantant sur son numéro de jongleur, Marianne James a tenu à plaisanter sur la manière dont il jouait avec ses boules. "C'est vrai que le moins que l'on puisse dire Basile est que vous êtes un être lumineux. Votre numéro est d'une subtilité... Vos caresses avec vos propres boules, pardon !", a indiqué l'ancienne jurée de Nouvelle Star, envoûtée par le jeune homme.

Hilare, l'humoriste Eric Antoine a révélé avoir reçu des informations de Karine Lemarchand dans son oreillette. Celle-ci serait séduite par le candidat qui souhaitait raconter l'histoire de son grand-père, ancien mineur (raison pour laquelle il a utilisé une brouette pour illustrer son métier).

Il est fou !

"Avec ce décor, il y a un petit côté L'amour est dans le pré. Karine m'a dit à l'oreillette qu'elle te verrait très très bien avec l'animatrice de L'amour est dans le pré", a indiqué Erix Antoine, le sourire aux lèvres. N'en restant pas là, il a souhaité également plaisanté sur la vie sexuelle, apparemment trépidante, de l'ex de Joeystarr. "Et de source sûre, on me dit qu'elle aime bien la brouette aussi", a-t-il renchéri. A alors suivi un fou rire général sur le plateau, l'animatrice ne pouvant s'empêcher de rougir mais aussi d'éclater de rire. "N'importe quoi, il est fou !", a sobrement répondu Karine Le Marchand, ne sachant plus où se mettre...