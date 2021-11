"Elle mate mon cul !" : Julia Vignali filme un célèbre humoriste entièrement nu !

Ce mercredi 3 novembre 2021, sur les ondes d'Europe 1, Marc-Antoine Le Bret a fait le show, comme à son habitude. Alors qu'avec Philippe Vandel dans l'émission Culture médias il reçoit Sophie Fontanel pour la sortie de son livre baptisé Capitale de la douceur (éditions Seghers), il se lance dans l'imitation de plusieurs personnalités... et se met entièrement nu sur le plateau !

Après s'être glissé dans la peau du présentateur de Quotidien Yann Barthès puis du chanteur Gilbert Montagné, Marc-Antoine Le Bret imite Antoine de Caunes. "Nous avions tellement de chance, une époque où nous étions libres, lance l'amoureux de Marie-Ange Casta dans la peau de son personnage à propos de l'époque Canal+. Époque où si votre supérieur vous aurait demandé de ne pas vous mettre torse nu à l'écran, vous l'auriez quand même fait. Ce jeune imitateur est gonflé de se mettre torse nu alors qu'il n'est pas très bien gaulé." Alors qu'il prononce ces mots, l'humoriste fait tomber le haut !

Et il ne s'arrête pas là. "Époque où on pouvait en direct baisser son pantalon, sans que personne ne juge. Époque où le naturisme était au sommet", poursuit-il, enlevant alors son pantalon et se retrouvant en caleçon ! Puis, Marc-Antoine Le Bret cache son sexe avec une feuille, prêt à se mettre entièrement nu. Sauf que Julia Vignali rôde tout près et ne manque pas un instant de la scène ! "C'est au sommet. Julia Vignali est en train de mater mon cul !", note-t-il.

La séquence a été diffusée sur le site d'Europe 1. Mais Marc-Antoine Le Bret est filmé de face, la moitié de son corps est donc cachée par les micros et la table. Julia Vignali se tient à ses côtés et le filme donc de profil. Face à la compagne de Kad Merad et surtout à son objectif de téléphone, l'imitateur se retrouve... à nu (ou presque). "C'est la journée de la gentillesse", s'amuse-t-elle en légende. Marc-Antoine Le Bret s'est contenté de partager ces vidéos sur sa propre story sur le réseau social de partage d'images, sans explications. Il faut dire que les images parlent d'elles-mêmes...