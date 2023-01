"Elle n'a jamais fait ça" : Capucine Anav désemparée, elle prend une grande décision pour sa fille Lola

Capucine Anav est devenue maman pour la première fois (avec trois semaines d'avance), le 13 novembre 2022. Elle a donné naissance à une petite fille prénommée Lola, qui est le fruit de ses amours avec Victor. Depuis, elle partage son nouveau quotidien sur les réseaux sociaux, l'occasion de découvrir les joies et les peines de sa nouvelle vie de maman. Le 5 janvier 2023, elle a fait de nouvelles tristes confidences sur sa princesse.

Comme elle l'a confié le mois dernier, Lola est victime de reflux. Capucine Anav craignait donc qu'elle souffre d'un RGO (reflux gastro-oesophagien). Cela peut se caractériser par une sensation de brûlure au niveau de la gorge ou de l'estomac, par une respiration sifflante ou par des régurgitations. Le 29 décembre dernier, elle a donc abordé ce sujet avec son pédiatre. Ainsi, il lui a prescrit de l'inexium, qui permet de diminuer la sécrétion des acides gastriques et ainsi de combattre les troubles liés à l'acidité de l'estomac. Malheureusement, cela ne semble pas faire effet.

"Lola vient de me faire un vomito de l'espace. Ça n'est jamais arrivé deux heures après le biberon. Et c'est un vrai vomi. Je suis choquée, elle ne m'a jamais fait ça. Trop bizarre", a confié Capucine Anav dans un premier temps, sur Snapchat. Elle a ensuite précisé qu'après un nouveau biberon, elle avait peur de poser Lola, alors que cela faisait trente minutes qu'elle l'avait dans les bras. Et, alors qu'elle devait se rendre au restaurant pour la soirée, elle a préféré tout annuler.

Gros changement pour Lola

Désireuse que Lola se sente mieux rapidement, Capucine Anav a pris une décision. "Bon, Lola a vomi en grosse quantité ses deux derniers biberons. Donc demain, j'ai pris la décision, je vais acheter du lait de riz parce que je me dis que c'est peut-être une intolérance au lait de vache. J'espère vite trouver la solution", a-t-elle écrit. Un message accompagné d'un émoji qui pleure. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles à sa communauté.

Début décembre, c'est également pour un sujet de santé que Capucine Anav était très inquiète. À seulement trois semaines, Lola a été hospitalisée à cause d'une bronchiolite. "J'ai le coeur brisé en mille morceaux. Voir mon bébé branché de tous les côtés", confiait la jeune maman, le 5 décembre. Ce n'est que trois jours plus tard que Capucine Anav avait annoncé leur retour à la maison.