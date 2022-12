Capucine Anav inquiète : après l'hospitalisation, sa fille Lola face à un nouveau "problème" de santé

Le 13 novembre 2022, Capucine Anav et son fiancé Victor ont accueilli leur premier enfant avec trois semaines d'avance. Une petite fille qui répond au doux nom de Lola. Depuis, la belle brune de 31 ans partage les joies, mais aussi les peines de la maternité. Comme le 27 décembre quand elle s'est confiée sur un souci qu'a sa princesse.

Au quotidien, Capucine Anav ne cache pas sa joie d'être devenue maman. Un rêve qui s'est réalisé pour l'ancienne candidate de télé-réalité (révélée lors de la saison 6 de Secret Story, en 2012). Mais tout n'est pas toujours rose et elle le fait aussi savoir. Comme ses nuits pas toujours réparatrices. Et un autre détail inquiète quelque peu la jeune femme comme elle l'a dévoilé sur Instagram. La petite Lola est victime de reflux, ce qui pourrait être synonyme de RGO (reflux gastro-oesophagien). Cela peut se caractériser par une sensation de brûlure au niveau de la gorge ou de l'estomac, par une respiration sifflante ou par des régurgitations.

Capucine Anav n'a donc qu'une hâte : être à la consultation avec son pédiatre qui aura lieu le 29 décembre. "Hâte d'avoir ce rendez-vous chez le pédiatre demain pour régler ce problème de reflux", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo sur laquelle elle caresse le ventre ou les jambes de Lola. Nul doute que par la suite, elle tiendra ses abonnés informés de la situation.

Une hospitalisation à 3 semaines de vie

Début décembre, c'est un autre souci de santé inquiétant qu'elle partageait avec ses abonnés. Alors qu'elle n'avait que trois semaines, Lola a été atteinte d'une bronchiolite et a donc dû être hospitalisée durant plusieurs jours. "Retour aux urgences pour une hospitalisation. Un bébé épuisé, une maman épuisée qui doit rester forte. J'ai le coeur brisé en mille morceaux. Voir mon bébé branché de tous les côtés", confiait la jeune maman, le 5 décembre. Deux jours plus tard, elle révélait que l'état de son bébé était stable et que les médecins lui avaient donc enlevé "les tuyaux pour pouvoir respirer". En revanche, elle était toujours nourrie par une sonde. Et le 8 décembre, elle a annoncé que son bébé et elle étaient enfin de retour à la maison.