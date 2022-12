"Elle a toujours sa petite sonde" : Capucine Anav donne des nouvelles de sa fille Lola (3 semaines) hospitalisée

En l'espace de quelques heures, Capucine Anav a un peu retrouvé le sourire. Contrainte de rester à l'hôpital pour veiller sur son bébé atteint d'une bronchiolite sévère, l'ancienne star de télé-réalité a passé ces derniers jours dans l'angoisse et l'épuisement. Mais depuis la soirée du mercredi 7 décembre 2022, la jeune maman peut souffler un peu. D'après les médecins, l'état de santé de Lola est stable. De quoi permettre à la jolie brune de rentrer chez elle pour prendre une douche et préparer d'autres affaires.

Après avoir publié des stories où l'on pouvait l'apercevoir épuisée, Capucine Anav s'est de nouveau emparée de son compte Instagram pour donner des nouvelles rassurantes. Souriante, la jeune femme s'est dévoilée face caméra et sans masque. "Elle est stable. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que son état ne s'empire pas mais dès que j'aurai plus de nouvelles, je vous en donnerais évidemment. Je suis à son chevet, elle fait dodo. Moi aujourd'hui, ça va un peu mieux. De toute façon, j'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larmes", a-t-elle annoncé à ses abonnés. De quoi rassurer maman et tous ses fans ! C'est donc en toute sérénité que la brunette de 31 ans a confié la surveillance de sa petite Lola à sa grand-mère et est rentrée chez elle pour faire le plein d'énergie.

Du positif à l'horizon

De retour à l'hôpital ce jeudi 8 décembre 2022, Capucine Anav a eu une belle surprise. "Aujourd'hui je fais des stories pour vous donner des petites nouvelles de Lola parce que vous le méritez suite à tous les messages d'amour qu'on a eu ! Il y a du positif, je suis contente ! Ils lui ont enlevé les tuyaux pour pouvoir respirer, les tuyaux qui lui envoient de l'oxygène. Bon elle a toujours sa petite sonde qui passe par le nez et qui l'alimente mais en tout cas il y a de l'amélioration", a-t-elle annoncé avant de préciser : "Pour l'instant elle arrive à respirer toute seule, même si c'est encore un peu les montagnes russes, mais je croise les doigts car ça va. Et si elle continue comme ça, je vais pouvoir lui redonner son premier biberon. On verra comment elle réagit ensuite au niveau de la respiration. Evidemment je vous donnerais des nouvelles de son évolution". Le pire semble être passé !