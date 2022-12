Capucine Anav "la boule au ventre" : grande nouvelle pour sa fille de 3 mois hospitalisée plusieurs jours

Le plus dur semble être définitivement passé ! Contrainte de rester à l'hôpital pour veiller sur sa fille atteinte d'une bronchiolite sévère, Capucine Anav a passé cinq jours très difficiles aussi bien mentalement que physiquement. Après les nouvelles rassurantes dévoilées le mercredi 7 décembre 2022, la jeune maman s'est de nouveau emparée de son compte Instagram. Cette fois, c'est une excellente nouvelle que l'influenceuse est venue annoncer à ses abonnés puisqu'elle et la petite Lola sont enfin rentrées à la maison. Une décision médicale qui fait suite aux nettes améliorations de la santé du bébé. "Je suis plutôt contente et rassurée parqu'elle a bien réagi au premier biberon. Donc on croise les doigts pour le deuxième et le troisième et si tout se passe bien j'espère que demain on pourra rentrer à la maison", racontait la jolie brune le jeudi 8 décembre 2022. "Je vais stériliser toutes les tétines et les biberons pour éviter qu'elle attrape de nouveau le virus parce que c'est là qu'il y a le plus de bactéries", a-t-elle ensuite affirmé, terrifiée à l'idée que le cauchemar recommence.

Mais ce vendredi 9 décembre 2022, c'est avec une très bonne nouvelle que la jeune femme qui s'est fait connaître dans Secret Story en 2012 est revenue auprès de sa communauté. "Enfin de retour à la maison ! Avec la boule au ventre que ça recommence mais tellement HEUREUSE !", a-t-elle annoncé en story. Sur la photo, on peut apercevoir la petite Lola dans son couffin. Son visage est habilement dissimulé à l'aide d'un émoji bébé.

Tout est bien qui finit bien

Rappelons que sa fille, Lola, née le 13 novembre dernier, a fait quelques allers-retours aux urgences en raison de sa bronchiolite. Après examen médical poussé, les médecins avaient cependant décidé de garder la petite en observation, cette dernière ayant beaucoup de difficulté à respirer toute seule. "J'ai le coeur brisé en mille morceaux de voir mon bébé branché de tous les côtés", déplorait alors Capucine Anav. Heureusement pour la petite famille, tout est bien qui finit bien et la belle brune de 31 ans va pouvoir reprendre sereinement l'organisation de son mariage.