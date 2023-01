"Elle n'est pas telle que je l'avais imaginée" : Marion Jollès-Grosjean évoque sa fille de 5 ans avec un message fort

En couple depuis 2008 et mariés depuis 2012, Marion Jollès-Grosjean et son époux Romain Grosjean, célèbre pilote automobile, vivent le parfait amour. Devenus parents de trois enfants, les amoureux forment une belle et grande famille fusionnelle. Pour la présentatrice, chaque jour est l'occasion de célébrer sa tribu, et encore plus lors des anniversaires. Le 31 décembre 2022, elle a d'ailleurs fêté le cinquième anniversaire de sa fille en postant une très jolie déclaration sur son compte Instagram.

Chez les Grosjean, le 31 décembre, on célèbre à la fois le passage à la nouvelle année et l'anniversaire de la petite dernière, Camille. Née le 31 décembre 2017, la fillette célébrait donc ses 5 ans il y a peu. Pour l'occasion, sa célèbre mère s'est confiée sans filtre, notamment sur sa folle envie d'avoir une fille. "À l'heure où tout le monde échange des voeux de bonne année, je repense à mon 31 décembre, il y a 5 ans. Je rêvais d'avoir une fille et, après deux fils, j'étais convaincue que ce serait un vrai garçon manqué !", a-t-elle révélé en légende d'une photo d'elle, enceinte et entourant son ventre de ses bras.