Marion Jollès Grosjean : elle fête les 7 ans de son fils Simon et dévoile son adorable surnom

C'est la grande vie pour Marion Jollès et Romain Grosjean depuis que les deux tourtereaux ont décidé de quitter l'Europe et la Suisse pour s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. Après plusieurs années en Formule 1, le pilote franco-suisse de 36 ans a décroché un job en Indycar, la compétition reine aux États-Unis. La famille s'est installée à Miami en Floride et la vie semble douce et paisible pour le couple et leurs trois enfants. Il paraît loin le temps où Romain frôlait la mort lors d'une de ses dernières courses en Formule 1. Miraculé, il s'en est tiré avec quelques belles brûlures aux mains et peut continuer à pratiquer sa passion entouré des siens.

Mariée au pilote automobile depuis 2012, Marion Jollès est une maman proche de ses enfants et pour les 7 ans de son petit Simon, elle a décidé de s'ouvrir à ses abonnés sur Instagram, pour leur en dire plus sur lui. Dans une longue publication mise en ligne il y a deux jours, pour l'anniversaire de son fils, le 16 mai, elle met en ligne une belle photo d'elle pendant sa grossesse, tandis que Romain Grosjean pose amoureusement ses mains autour de son ventre. "C'est un grand et un petit frère en même temps. 'La meilleure place de la fratrie', dit-il fièrement! Ainsi, d'une seconde à l'autre, il peut être sérieux puis éclater de rire. Pleurer puis chanter. Nous extraire du moindre engourdissement, et nous émerveiller", raconte la journaliste de 40 ans.

Nous le surnommons Mimon, parce que c'est comme ça que l'appelait Sacha dans les premiers mois

Attentionnée et aimante, Marion Jollès va ensuite révéler le petit surnom que la famille a attribué à Simon. "Notre petit funambule, nous le surnommons Mimon, parce que c'est comme ça que l'appelait Sacha dans les premiers mois, lorsqu'il n'arrivait pas à prononcer les syllabes qui héleraient son futur meilleur ami", explique-t-elle. Un surnom qui a amené son père à inventer le "Mimonde", un univers dans lequel le petit garçon de 7 ans s'est crée et qui plaît beaucoup à ses parents.