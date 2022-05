Diaporama : Marion Jollès Grosjean : elle fête les 7 ans de son fils Simon et dévoile son adorable surnom

Marion Jollès Grosjean : elle fête les 7 ans de son fils Simon et dévoile son adorable surnom

Exclusif - Marion Jollès-Grosjean - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED). © Jack Tribeca / Bestimage

3 / 13

Exclusif - Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 20/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage