"Elles s'en foutent..." : Baptiste Lecaplain fait de rares confidences sur ses deux filles

A 36 ans, Baptiste Lecaplain est un homme comblé : il multiplie les spectacles et les rôles tout en profitant de sa vie de famille, lui qui est le papa de deux enfants. Cet équilibre, il l'a d'ailleurs évoqué auprès de Yann Barthès dans Quotidien le 16 décembre.

Invité de l'émission de TMC, le discret humoriste de 36 ans - qui avait été visé par des accusations de proches de Gad Elmaleh dans l'affaire autour de CopyComic - a donc évoqué son nouveau spectacle, son succès sur scène et comment son métier laisse indifférent ses deux filles ! De rares confidences pour celui qui est le papa de Thelma (née en 2013) et d'une seconde petite fille au prénom gardé secret (née en 2018). "C'est ma fille qui m'a inspiré Voir les gens. Quand je partais en spectacle, je voulais pas dire à ma fille que je partais travailler parce que c'est un vrai plaisir pour moi de jouer. Et, en même temps, je voulais pas lui dire que j'allais jouer un spectacle parce qu'elle allait me mettre avec l'âne Trotro un truc comme ça ! Donc je lui ai dit : 'Je vais voir les gens'. Et un jour elle me l'a dit avec sa petite voix trop mignonne, j'ai trouvé que c'était un beau titre alors je l'ai gardé", a-t-il d'abord confié.

Et Baptiste Lecaplain, qui reste secret sur l'histoire d'amour qu'il vit avec la mère de ses enfants - il a cependant admis que, côté coeur, il a eu une une sexualité tardive - a ensuite évoqué un peu plus longuement son rôle de père. "Ça m'a déstressé de plein de trucs sur la scène. On prend du recul. C'est pour ça que quand je dis qu'une blague ne marche pas, je me prends moins la tête maintenant. Mes filles, que j'ai eu une standing ovation à l'Olympia ou quoi, elles s'en foutent, le lendemain matin elles veulent aller voir les canards ou jouer au parc. Donc en vrai, je suis avant tout un papa maintenant avant d'être un humoriste ou un artiste donc le reste c'est du bonus. Le plus important c'est d'être un bon papa pour mes filles" , a-t-il expliqué.

Le nouveau spectacle de l'humoriste évoquera donc cette paternité mais aussi le fait de vieillir et des choses inattendues comme... la sodomie. "C'est pour ça que je suis contre la sodomie parce que si j'avais fait que ça, des petites filles j'en aurai pas !", a blagué Baptiste Lecaplain, lequel promet que le sujet abordé sur scène n'est "ni cracra, ni graveleux" mais qu'il a "une vraie théorie là-dessus" !