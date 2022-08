"Enfin un sens à ma vie" : Une actrice d'Ici tout commence se dévoile avec un ventre arrondi

C'est en juillet dernier que les téléspectateurs de TF1 ont appris que Rebecca Benhamour quittait Ici tout commence. Son personnage Célia a quitté l'Institut Auguste Armand pour vivre de nouvelles aventures à Paris. "Chers tous. Merci beaucoup pour ces deux ans où vous m'avez donné beaucoup d'amour, apporté beaucoup de soutien. Sans vous, je pense que je n'aurais pas été aussi présente dans la série, donc c'est grâce à vous. J'espère vous retrouver. Peut-être sur d'autres projets ou peut-être pas, parce que peut-être qu'on ne se retrouvera pas (rires). Mais j'en serai toujours très, très, reconnaissante. Ça va me manquer de moins vous parler. Mais il y a plein d'autres personnages géniaux qui vont arriver et il y a aussi les personnages que vous connaissez depuis toujours qui sont incroyables. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Ce ne sera jamais autant que tout ce que vous m'avez donné, mais déjà un petit peu. Et je vous souhaite que du bonheur", avait-elle écrit sur Instagram. Elle avait également précisé qu'elle avait récemment donné la réplique à Michaël Youn pour un film et qu'elle devait tourner une nouvelle série pour TF1.