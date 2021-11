"Et là, subitement..." : Michel Drucker dévoile sa dernière conversation avec Bernard Tapie sur son lit de mort

Le 6 octobre, les proches, amis et fans de Bernard Tapie faisaient leurs adieux au célèbre touche-à-tout du show business, mort le 3 des suites d'un long combat contre le cancer, lors d'une grande messe hommage à Paris. Parmi eux : Michel Drucker. L'animateur vient de révéler ses derniers échangés avec le défunt.

C'est auprès de Yahoo, lors d'une interview diffusée le 29 novembre, que le présentateur star de France 2 a fait des confidences. Il avait été alerté par Sophie Tapie, la fille de Bernard, que la fin était imminente. Ni une ni deux, le patron de Vivement dimanche a alors couru Rue des Saint-Pères, dans le 7e arrondissement de Paris, pour rendre une ultime visite à Nanar dans son hôtel particulier. "Il était là... Une ombre (...) Avec tout ce qui lui restait de voix, il a justement évoqué, alors qu'on ne s'en était jamais parlé depuis près de 60 ans, il m'a dit : 'Tu te souviens quand tu m'as présenté'. Il se souvenait de ça. Et là, subitement, on a évoqué avec Bernard pendant 20 minutes, après il s'est assoupi... Je savais que je ne le reverrai plus. On a évoqué nos souvenirs. Car j'en ai plein de souvenirs avec lui."

Michel Drucker, qui a rappelé avoir fait la connaissance de Bernard Tapie quand ils étaient dans la vingtaine, s'est aussi souvenu de détails précis de sa dernière rencontre avec le comédien, homme politique et hommes d'affaires. "Il y avait à peu près cinq ou six chiens dans la chambre et là on sentait que les animaux avaient deviné que c'était la fin (...) Il y avait son chien à lui, il avait la patte de son chien dans la main, c'était très émouvant", a-t-il ajouté.

Après la grande messe hommage, un moment populaire retransmis à la télévision, les proches de Bernard Tapie s'étaient ensuite retrouvés pour un évènement similaire à Marseille au Vélodrome puis pour ses obsèques dans la cité phocéenne. Depuis, le défunt a été inhumé au cimetière de Mazargues.