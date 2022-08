"Foutage de gueule intégral !!" : Christine Bravo, furieuse, se lâche après les orages en Corse

Elle est en colère, et elle le fait savoir ! Désormais accro à Instagram, où elle poste régulièrement des photos et vidéos pour documenter son quotidien, l'ancienne animatrice télé Christine Bravo n'hésite pas à s'en servir aussi pour y pousser des coups de gueule. Après avoir fait un scandale contre une compagnie de bateaux en raison d'une traversée chaotique vers le continent, voilà maintenant qu'elle s'en prend à... Météo France !

Jeudi 18 août, l'ex-animatrice de Frou-Frou a posté sur son compte des images de l'Ile de Beauté alors que de violents orages ont éclaté après des jours de canicule. Et elle est furieuse... "6 morts [le bilan a depuis été revu à 5 par le ministère de l'Intérieur, ndlr] en Corse ce matin, vent à 194km/h à l'Ile Rousse, et Météo France ouvre le parapluie en mode #onpouvaitpasprevoir Foutage de gueule intégral !! A 8h du mat, ça faisait déjà un bon moment que ça soufflait en Balagne! Et le sud était déjà dévasté 30 minutes avant que ça tombe chez nous !", dit-elle.

Christine Bravo, qui habite le petit village Occhiatana depuis quelques mois avec son mari Stéphane Bachot, ajoute : "C'était si compliqué d'évacuer les campings dès 6h du mat ? De prévenir les gens afin qu'ils restent chez eux? A quoi servent les satellites, merde? J'ai vécu 6 ouragans terribles au Mexique !!! Pays dit sous développé ! On était prévenus 48h AVANT. Et y avait pas de morts !!! Et Darmanin qui déboule après la bataille !!! #corse #tempeteencorse #meteofrance."

Quelques heures plus tard, l'ex-star du petit écran et pensionnaire des Grosses Têtes de RTL, âgée de 66 ans, s'en prenait de nouveau aux experts de Météo France car, selon elle, ils avaient alors annoncé une tempête dans la foulée des orages mais rien ne se serait produit... "Attention attention, tous aux abris dès 20h... et à 22h11, calme plat, ciel étoilé... heu comment vous dire... @meteofrance serait pas en mode coma dépassé ? Bon je veux pas porter le mauvais oeil mais y aurait pas comme un GROS problème avec les prévisions ?", s'est-elle interrogée.