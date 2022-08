Arthur, en vacances en Corse, sous le choc : "vision apocalyptique" et images de désolation partagées

Précisant que lui et sa famille étaient "à l'abri" pendant la tempête, le mari de Mareva Galanter a ensuite eu une pensée pour les familles des cinq victimes décédées dans la journée et de tous les blessés. "Fin des vacances", a-t-il conclu, sans doute un peu perturbé lui-même par cet épisode inattendu. S'il ne précise pas avec qui il était durant cette nuit de déluge, on peut se douter qu'il était accompagné de son épouse et de leur fille Manava, 7 ans, et peut-être même de ses deux fils aînés, nés d'une première union, Samuel (25 ans) et Aaron (13 ans).

Un moment difficile qui vient conclure de manière un peu décevante de superbes vacances pour l'animateur : après plusieurs semaines à Tahiti avec sa femme, originaire de l'île, et leur fille, celui-ci avait rejoint le sud de la France pour du repos bien mérité. Un petit havre de paradis où il s'était amusé à filmer sa princesse déchaînée sur du rock : véritable petite showgirl, la petite fille avait beaucoup plu à ses abonnés !

Une bonne manière pour lui de revenir en forme à la rentrée sur TF1 : comme chaque année, le quinquagénaire fourmille de projets. Et entre Visual Suspects, Le Grand Concours et ses nombreuses idées, il ne devrait pas s'ennuyer !