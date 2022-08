Arthur et Mareva Galanter : Grande fête pour les 7 ans de leur fille Manava, des images dévoilées

Il est bien rare qu'Arthur et Mareva Galanter exposent leur vie privée. Il y a quelques jours, ils confirmaient par exemple seulement s'être mariés il y a plusieurs années à travers un superbe cliché. On les savait toutefois très amoureux, mais toujours dans la discrétion. Leur récente apparition au Festival de Ramatuelle était donc des plus remarquées. Mais la vraie fête avait lieu ce vendredi 5 août, dans l'intimité. Ce jour-là, ils ont célébré l'anniversaire de leur fille Manava, laquelle a soufflé sa septième bougie.

Après avoir publié d'adorables photos de la fillette aux cheveux longs et dont le visage n'a jamais été révélé, le tout serti de tendres déclarations, Arthur et l'ex-Miss France ont organisé une petite fête. En story Instagram, on découvre que leur salon entier a été décoré de ballons pour honorer Manava. Un gros et très appétissant gâteau à deux étages lui a également été préparé pour marquer le coup. La fillette aux longs cheveux apparaît parfois sur les images, au beau milieu de ce décors festif. Elle se dévoile également à travers des vidéos captées tout au long de l'année, à travers lesquelles les internautes découvrent son énergie débordante, qu'elle soit en train de danser ou de faire la roue comme une championne (voir notre diaporama). Bref, Arthur et Mareva Galanter n'avaient d'yeux que pour leur fille lors de son anniversaire.

Si Manava fut le premier enfant de la reine de beauté, Arthur était quant à lui déjà père de deux garçons avant sa naissance, Samuel né en 1997 de son union avec l'ex-mannequin Léa Vigny et Aaron, né en 2009 de son couple avec le mannequin danois Caroline Nielsen. Au micro d'AirZen Radio en juin dernier, l'animateur phare de TF1 livrait de très rares confidences sur sa vie de papa. "Je suis père de famille, mes angoisses sont liées à mes enfants, au monde qu'on va leur laisser. Quand je rentre chez moi, je fais des blagues foireuses à mes enfants, tout le temps. [...] Ma passion, c'est lire des blagues Carambar à ma fille de 7 ans qui me regarde comme un extraterrestre, c'est lui raconter des histoires avant de dormir qui n'ont ni queue ni tête et qui finissent dans l'espace. C'est ça mon truc !".