Arthur et Mareva Galanter parents gaga : magnifiques déclarations pour l'anniversaire de leur poupée Manava

Une photo sans doute tirée de leurs vacances en Polynésie cet été : originaire de ces îles incroyables du bout du monde, Mareva Galanter retourne souvent voir sa famille et y emmène la plupart du temps sa fille, dont le prénom signifie "bienvenue" dans la langue locale. Et ce cliché a convaincu les internautes, qui ont tous souhaité un bon anniversaire à la fillette, certains lui souhaitant "que du bonheur", d'autres faisant remarquer à quel point l'ancienne reine de beauté est "rayonnante" en compagnie de sa poupée.

Mais il semblerait que cet été, mère et fille ne soient pas parties seules en Polynésie et qu'elles aient également convaincu le troisième membre de leur famille de prendre une pause bien méritée et de venir avec elles : Arthur, le mari de Mareva et papa de la fillette, semblait être avec elles sur les plages paradisiaques de la région ces derniers jours.

Totalement gaga de sa petite princesse, sa première fille après deux garçons (Samuel, 25 ans et Aaron, 13 ans, nés de deux unions différentes), l'animateur ne manque en effet jamais une occasion de montrer aux internautes à quel point elle est douée : partageant des vidéos dans laquelle invente des chorégraphies comme une pro, ou alors dans laquelle elle nage dans les lagons, il ne lui résiste pas !