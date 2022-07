Arthur, papa ému : sa fille Manava (6 ans) honorée à l'école, un grand moment en photo

C'est un papa heureux qui clôture donc cette semaine, le regard sûrement plein d'émotion et de tendresse en repensant à l'année qui vient de s'écouler. Pour Arthur, les enfants sont sacrés. Il y a plusieurs jours, il faisait d'ailleurs de très rares confidences sur sa relation avec ses trois bambins au micro d'AirZen Radio en compagnie de Julie Obispo : "Je suis père de famille, mes angoisses sont liées à mes enfants, au monde qu'on va leur laisser. Quand je rentre chez moi, je fais des blagues foireuses à mes enfants, tout le temps. [...] Ma passion, c'est lire des blagues Carambar à ma fille de 7 ans qui me regarde comme un extraterrestre, c'est lui raconter des histoires avant de dormir qui n'ont ni queue ni tête et qui finissent dans l'espace. C'est ça mon truc !"

Qu'importe les choix qu'ils feront dans leur vie, Arthur a assuré qu'il serait toujours là, quoiqu'il arrive : "J'aimerais qu'ils aient la flamme, où moi à l'époque on appelait ça la niaque. [...] Je ne connais personne autour de moi qui a fait le métier que ses parents souhaitaient pour lui. Mes parents voulaient que je sois comptable, c'est raté. [...] Je ne souhaite pas imposer à mes enfants ce qu'ils vont faire plus tard mais je veux qu'ils le fassent bien et qu'ils soient heureux de le faire. [...] Quoi qu'ils fassent, il faut qu'ils le fassent avec envie et passion." La plus belle des déclarations qu'il pouvait leur faire.